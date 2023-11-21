https://ria.ru/20231121/mid-1910814859.html

В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока

В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока - РИА Новости, 21.11.2023

В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока

Во вторник в Москве проходит встреча Лаврова с членами делегации совместного комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:29

2023-11-21T14:29

2023-11-21T14:47

москва

ближний восток

саудовская аравия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Во вторник в Москве проходит встреча Лаврова с членами делегации совместного комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), куда входят главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и генсек ОИС.Их делегацию на переговорах в Москве, по данным РИА Новости, возглавил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

https://ria.ru/20231121/mid-1910817282.html

москва

ближний восток

саудовская аравия

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москва, ближний восток, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире