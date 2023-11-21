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В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока
В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока - РИА Новости, 21.11.2023
В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока
Во вторник в Москве проходит встреча Лаврова с членами делегации совместного комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:29
2023-11-21T14:29
2023-11-21T14:47
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саудовская аравия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Во вторник в Москве проходит встреча Лаврова с членами делегации совместного комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), куда входят главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и генсек ОИС.Их делегацию на переговорах в Москве, по данным РИА Новости, возглавил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
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москва, ближний восток, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Москва, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока
В Москве начались переговоры Лаврова с ОИС и главами МИД Ближнего Востока