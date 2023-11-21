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В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока - РИА Новости, 21.11.2023
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14:29 21.11.2023 (обновлено: 14:47 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/mid-1910814859.html
В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока
В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока - РИА Новости, 21.11.2023
В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока
Во вторник в Москве проходит встреча Лаврова с членами делегации совместного комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:29
2023-11-21T14:47
москва
ближний восток
саудовская аравия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Во вторник в Москве проходит встреча Лаврова с членами делегации совместного комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), куда входят главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и генсек ОИС.Их делегацию на переговорах в Москве, по данным РИА Новости, возглавил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
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москва
ближний восток
саудовская аравия
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москва, ближний восток, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Москва, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Москве начались переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока

В Москве начались переговоры Лаврова с ОИС и главами МИД Ближнего Востока

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Во вторник в Москве проходит встреча Лаврова с членами делегации совместного комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), куда входят главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и генсек ОИС.
Их делегацию на переговорах в Москве, по данным РИА Новости, возглавил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Саудовская Аравия призвала к немедленному прекращению конфликта в Газе
Вчера, 14:36
 
МоскваБлижний ВостокСаудовская АравияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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