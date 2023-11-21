https://ria.ru/20231121/medvedev-1910872999.html

Медведев назвал дешевой бравадой заявление Зеленского о покушениях

Медведев назвал дешевой бравадой заявление Зеленского о покушениях - РИА Новости, 21.11.2023

Медведев назвал дешевой бравадой заявление Зеленского о покушениях

Заявления Владимира Зеленского о том, что он якобы пережил серию покушений - это дешёвая бравада, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:19

2023-11-21T17:19

2023-11-21T17:34

политика

общество

россия

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о том, что он якобы пережил серию покушений - это дешёвая бравада, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Зеленский ранее в интервью The Sun сообщил, что против него якобы была совершена серия покушений. "Даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьёзно там уже и не воспринимают. Правда, вся эта дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных "пророчествах" вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

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политика, общество, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский