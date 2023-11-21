https://ria.ru/20231121/medvedev-1910872999.html
Медведев назвал дешевой бравадой заявление Зеленского о покушениях
Медведев назвал дешевой бравадой заявление Зеленского о покушениях - РИА Новости, 21.11.2023
Медведев назвал дешевой бравадой заявление Зеленского о покушениях
Заявления Владимира Зеленского о том, что он якобы пережил серию покушений - это дешёвая бравада, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:19
2023-11-21T17:19
2023-11-21T17:34
политика
общество
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7472329cf6b48c912845bdf01f2846e6.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о том, что он якобы пережил серию покушений - это дешёвая бравада, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Зеленский ранее в интервью The Sun сообщил, что против него якобы была совершена серия покушений. "Даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьёзно там уже и не воспринимают. Правда, вся эта дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных "пророчествах" вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910755595.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_c7623438d21ff56452521d3fc90ad5b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, общество, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский
Политика, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев назвал дешевой бравадой заявление Зеленского о покушениях
Медведев: заявления Зеленского о покушениях на него являются дешевой бравадой