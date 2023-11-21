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Более 42 тысяч выездов сделала лесная охрана Подмосковья с начала года - РИА Новости, 21.11.2023
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Новости Подмосковья
 
20:13 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/lesnaya_okhrana-1910912560.html
Более 42 тысяч выездов сделала лесная охрана Подмосковья с начала года
Более 42 тысяч выездов сделала лесная охрана Подмосковья с начала года - РИА Новости, 21.11.2023
Более 42 тысяч выездов сделала лесная охрана Подмосковья с начала года
С начала года в Подмосковье лесная охрана провела более 42 тысяч патрулирований в соответствии с картой-схемой маршрутов, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:13
2023-11-21T20:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
леса
охрана
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. С начала года в Подмосковье лесная охрана провела более 42 тысяч патрулирований в соответствии с картой-схемой маршрутов, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Московской области. Утвержденные маршруты максимально приближены к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, говорится в сообщении. "С начала 2023 года сотрудниками лесной охраны проведено 42863 патрулирования лесного фонда", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов. Он добавил, что 791 патрулирование было проведено на прошлой неделе. В результате рейдов выявлены шесть нарушений правил пожарной безопасности в лесах. По двум нарушениям выписаны протоколы. За нарушение лесного законодательства, в том числе правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), леса, охрана
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Леса, Охрана

Более 42 тысяч выездов сделала лесная охрана Подмосковья с начала года

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкМотопомпа для тушения лесных пожаров
Мотопомпа для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. С начала года в Подмосковье лесная охрана провела более 42 тысяч патрулирований в соответствии с картой-схемой маршрутов, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Московской области.
Утвержденные маршруты максимально приближены к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, говорится в сообщении.
"С начала 2023 года сотрудниками лесной охраны проведено 42863 патрулирования лесного фонда", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
Он добавил, что 791 патрулирование было проведено на прошлой неделе. В результате рейдов выявлены шесть нарушений правил пожарной безопасности в лесах. По двум нарушениям выписаны протоколы.
За нарушение лесного законодательства, в том числе правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛесаОхрана
 
 
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