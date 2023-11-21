https://ria.ru/20231121/lavrov-1910906476.html

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии - РИА Новости, 21.11.2023

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии

Во вторник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником, стороны... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:39

2023-11-21T19:39

2023-11-21T19:39

союзное государство

россия

белоруссия

минск

сергей лавров

сергей алейник

александр лукашенко

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Во вторник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником, стороны рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, сообщил МИД РФ. "Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего внешнеполитического сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства, обменялись мнениями по актуальным мировым и региональным проблемам, а также рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Двадцать третьего ноября в Минске под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В преддверии саммита ОДКБ 22 ноября в Минске состоятся заседания глав МИД, минобороны и секретарей совбезов ОДКБ.

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, минск, сергей лавров, сергей алейник, александр лукашенко, одкб