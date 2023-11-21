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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии - РИА Новости, 21.11.2023
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Союзное государство
 
19:39 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/lavrov-1910906476.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии - РИА Новости, 21.11.2023
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии
Во вторник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником, стороны... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:39
2023-11-21T19:39
союзное государство
россия
белоруссия
минск
сергей лавров
сергей алейник
александр лукашенко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Во вторник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником, стороны рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, сообщил МИД РФ. "Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего внешнеполитического сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства, обменялись мнениями по актуальным мировым и региональным проблемам, а также рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Двадцать третьего ноября в Минске под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В преддверии саммита ОДКБ 22 ноября в Минске состоятся заседания глав МИД, минобороны и секретарей совбезов ОДКБ.
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россия, белоруссия, минск, сергей лавров, сергей алейник, александр лукашенко, одкб
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Лавров, Сергей Алейник, Александр Лукашенко, ОДКБ
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии

Лавров и Алейник обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Во вторник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником, стороны рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, сообщил МИД РФ.
"Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего внешнеполитического сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства, обменялись мнениями по актуальным мировым и региональным проблемам, а также рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Двадцать третьего ноября в Минске под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В преддверии саммита ОДКБ 22 ноября в Минске состоятся заседания глав МИД, минобороны и секретарей совбезов ОДКБ.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияМинскСергей ЛавровСергей АлейникАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
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