https://ria.ru/20231121/lavrov-1910817999.html

Лавров назвал создание механизма внешнего сопровождения по Газе необходимым

Лавров назвал создание механизма внешнего сопровождения по Газе необходимым - РИА Новости, 21.11.2023

Лавров назвал создание механизма внешнего сопровождения по Газе необходимым

Москва считает необходимым создание механизма "внешнего сопровождения" для обеспечения двугосударственного решения палестино-израильской проблемы, этот механизм РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:38

2023-11-21T14:38

2023-11-21T15:18

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва считает необходимым создание механизма "внешнего сопровождения" для обеспечения двугосударственного решения палестино-израильской проблемы, этот механизм должен быть репрезентативен на фоне неудачи усилий "Ближневосточного квартета", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с членами делегации совместного комитета ЛАГ и ОИС.Во вторник в Москве проходит встреча Лаврова с членами делегации совместного комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), куда входят главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и генсек ОИС.Их делегацию на переговорах в Москве, по данным РИА Новости, возглавил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан."Когда мы сейчас будем думать о создании механизма "внешнего сопровождения" для согласования условий долгосрочного, устойчивого урегулирования на основе двугосударственного решения, мы должны очень серьезно подумать, чтобы такой механизм был по-настоящему репрезентативен и в полной мере учитывал то очевидное обстоятельство, что именно страны региона лучше других понимают, как добиться решения, которое будет на долгие годы, навсегда устраивать всех", - заявил Лавров.Российский министр констатировал, что "ближневосточный квартет" не смог справиться с теми функциями, которые были на него возложены в том числе и Советом безопасности ООН. Лавров добавил, что Россия выступала за то, чтобы "ближневосточный квартет" работал в координации с Лигой арабских государств, но из-за позиции западных стран и отсутствия необходимой инициативы со стороны ООН этого не произошло.Кроме того, Лавров напомнил, что "квартет" международных посредников был "по сути дела распущен по решению США", которые отказались работать в таком формате.Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сергей лавров, саудовская аравия, в мире, лаг, израиль, хамас, лига арабских государств