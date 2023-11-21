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У туроператоров стартовало раннее бронирование российских курортов - РИА Новости, 21.11.2023
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Туризм
 
13:57 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/kurorty-1910792453.html
У туроператоров стартовало раннее бронирование российских курортов
У туроператоров стартовало раннее бронирование российских курортов - РИА Новости, 21.11.2023
У туроператоров стартовало раннее бронирование российских курортов
У туроператоров стартовало раннее бронирование курортов Краснодарского края, Крыма и Абхазии на сезон-2024 года, скидки достигают 25-30 процентов, сообщает... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:57
2023-11-21T13:57
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
краснодарский край
абхазия
республика крым
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У туроператоров стартовало раннее бронирование курортов Краснодарского края, Крыма и Абхазии на сезон-2024 года, скидки достигают 25-30 процентов, сообщает АТОР.Акция раннего бронирования туров на черноморские курорты открыта до середины-конца марта 2024 года. Однако эксперты не исключают, что на волне активного спроса может завершиться досрочно: по сводным данным участников рынка, объемы ранних продаж существенно превышают показатели ноября 2022 года. По отдельным направлениям отмечается рост от двух раз и выше."Туристы уже сейчас достаточно активно бронируют прибрежные отели на следующие летние каникулы, а также санатории на весну, лето и зиму", – отмечают представители национального туроператора АЛЕАН. В первые две недели ноября, по данным экспертов, в Краснодарский край и Абхазию забронировано в два раза больше туров на лето-2024, чем в аналогичные даты прошлого года.В компании "Дельфин" объемы ранних продаж по Краснодарскому краю и Абхазии уже на 60 процентов выше прошлогодних. В "Интуристе" сообщили о пятикратном увеличение количества бронирований Сочи в сравнении с ноябрем 2022 года.В компании "Мультитур" также отметили высокий спрос на поездки в Сочи и Абхазию."Бронирования по Краснодарскому краю идут активно. Глубина продаж достигает октября 2024 года", – сообщила директор по внутреннему рынку компании Coral Travel Алена Громова.Эксперты называют несколько причин активного старта раннего бронирования черноморских курортов на лето-2024. Это и стремление людей сберечь свои средства от инфляции, вложив, их, например, в летний отдых.По мнению участников рынка, у туристов прибавилось и психологической уверенности в "завтрашнем дне", что позволяет им планировать отдых на перспективу, бронируя путешествия с глубиной от шести до 11 месяцев.Многие стремятся сэкономить на отдыхе: сегодня отели на курортах Черного моря можно забронировать со скидками до 20-30 процентов.По статистике компании АЛЕАН, наблюдается прирост бронирований летних туров в Крым на 13 процентов относительно ноября прошлого года. Скидки на размещение на полуострове достигают 15-20 процентов. Но в целом объемы продаж по этому направлению ниже, чем по другим черноморским.Пока в акции раннего бронирования участвует лишь часть отелей, некоторые еще не посчитали цены. Есть и те, что требуют стопроцентную оплату при брони.При этом в Краснодарском крае тарифы на размещение поднялись, в зависимости от курорта, категории объекта и дат заезда, от 10 до 70 процентов. Самый ощутимый рост произошел в люксовом сегменте.В Крыму тарифы на размещение остались на уровне 2023 года.Эксперты предупреждают: с учетом динамического ценообразования по мере приближения к старту летнего сезона цены в отелях черноморского побережья еще повысятся.
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краснодарский край
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республика крым
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новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), краснодарский край, абхазия, республика крым, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Краснодарский край, Абхазия, Республика Крым, отдых в России, Отдых на море
У туроператоров стартовало раннее бронирование российских курортов

Началось раннее бронирование туров на курорты России со скидками до 30 процентов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Цирк" в Сочи
Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У туроператоров стартовало раннее бронирование курортов Краснодарского края, Крыма и Абхазии на сезон-2024 года, скидки достигают 25-30 процентов, сообщает АТОР.
Акция раннего бронирования туров на черноморские курорты открыта до середины-конца марта 2024 года. Однако эксперты не исключают, что на волне активного спроса может завершиться досрочно: по сводным данным участников рынка, объемы ранних продаж существенно превышают показатели ноября 2022 года. По отдельным направлениям отмечается рост от двух раз и выше.
"Туристы уже сейчас достаточно активно бронируют прибрежные отели на следующие летние каникулы, а также санатории на весну, лето и зиму", – отмечают представители национального туроператора АЛЕАН. В первые две недели ноября, по данным экспертов, в Краснодарский край и Абхазию забронировано в два раза больше туров на лето-2024, чем в аналогичные даты прошлого года.
В компании "Дельфин" объемы ранних продаж по Краснодарскому краю и Абхазии уже на 60 процентов выше прошлогодних. В "Интуристе" сообщили о пятикратном увеличение количества бронирований Сочи в сравнении с ноябрем 2022 года.
В компании "Мультитур" также отметили высокий спрос на поездки в Сочи и Абхазию.
"Бронирования по Краснодарскому краю идут активно. Глубина продаж достигает октября 2024 года", – сообщила директор по внутреннему рынку компании Coral Travel Алена Громова.
Эксперты называют несколько причин активного старта раннего бронирования черноморских курортов на лето-2024. Это и стремление людей сберечь свои средства от инфляции, вложив, их, например, в летний отдых.
По мнению участников рынка, у туристов прибавилось и психологической уверенности в "завтрашнем дне", что позволяет им планировать отдых на перспективу, бронируя путешествия с глубиной от шести до 11 месяцев.
Многие стремятся сэкономить на отдыхе: сегодня отели на курортах Черного моря можно забронировать со скидками до 20-30 процентов.
По статистике компании АЛЕАН, наблюдается прирост бронирований летних туров в Крым на 13 процентов относительно ноября прошлого года. Скидки на размещение на полуострове достигают 15-20 процентов. Но в целом объемы продаж по этому направлению ниже, чем по другим черноморским.
Пока в акции раннего бронирования участвует лишь часть отелей, некоторые еще не посчитали цены. Есть и те, что требуют стопроцентную оплату при брони.
При этом в Краснодарском крае тарифы на размещение поднялись, в зависимости от курорта, категории объекта и дат заезда, от 10 до 70 процентов. Самый ощутимый рост произошел в люксовом сегменте.
В Крыму тарифы на размещение остались на уровне 2023 года.
Эксперты предупреждают: с учетом динамического ценообразования по мере приближения к старту летнего сезона цены в отелях черноморского побережья еще повысятся.
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