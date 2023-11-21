https://ria.ru/20231121/korablekrushenie-1910701467.html

При кораблекрушении в Средиземном море пропали восемь мигрантов

При кораблекрушении в Средиземном море пропали восемь мигрантов - РИА Новости, 21.11.2023

При кораблекрушении в Средиземном море пропали восемь мигрантов

Двухлетняя девочка погибла, восемь человек, в том числе двое детей, пропали без вести в результате крушения судна с нелегальными мигрантами, которое произошло... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T00:53

2023-11-21T00:53

2023-11-21T00:53

средиземное море

в мире

лампедуза

тунис (страна)

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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка погибла, восемь человек, в том числе двое детей, пропали без вести в результате крушения судна с нелегальными мигрантами, которое произошло близ итальянского острова Лампедуза в Средиземном море, сообщил новостной телеканал Tgcom24 со ссылкой на портовые власти. Согласно этой информации, патрульный катер спас в море 43 терпевших бедствие беженца, еще двух человек подняли на борт своей лодки местные рыбаки. Среди спасенных мигрантов находилась двухлетняя девочка, которая, однако, умерла на катере по пути к берегу. Остальные мигранты были благополучно доставлены на Лампедузу, некоторые из них сейчас находятся в местной больнице. В ходе опросов, проведенных итальянскими полицейскими, беженцы рассказали, что на борту затонувшего судна, которое прибыло из Туниса, находились еще восемь человек, в том числе двое детей, которые пропали без вести. Ситуация вокруг мигрантов, ежедневно прибывающих на Апеннины по Средиземному морю из стран Азии и Африки, вновь оказалась в центре внутриполитической дискуссии в Италии после того, как в ночь на 26 февраля во время шторма у берегов провинции Кротоне на юге страны затонуло судно с беженцами. Жертвами кораблекрушения тогда стали 94 человека.

https://ria.ru/20230226/italiya-1854406115.html

средиземное море

лампедуза

тунис (страна)

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средиземное море, в мире, лампедуза, тунис (страна)