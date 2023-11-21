https://ria.ru/20231121/konkurs-1910741214.html

Стартовал конкурс на лучшие авторские путешествия по России

Стартовал конкурс на лучшие авторские путешествия по России - РИА Новости, 21.11.2023

Стартовал конкурс на лучшие авторские путешествия по России

Во время работы международной выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ по инициативе национального туристического портала Russia.Travel и АНО "Национальные... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:39

2023-11-21T10:39

2023-11-21T10:39

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ано "национальные приоритеты"

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Во время работы международной выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ по инициативе национального туристического портала Russia.Travel и АНО "Национальные приоритеты" проходит конкурс "Почувствуй Россию" на лучшие авторские путешествия, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.Любители отдыха в России смогут претендовать на главный приз: тур по стране от программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие", в который можно будет отправиться в любое время. Победителей объявят 12 апреля, в день закрытия международной выставки-форума на ВДНХ.Участниками конкурса могут стать авторы уникальных туристических маршрутов. Для этого необходимо спланировать самостоятельно, без помощи туроператора, путешествие, и успеть совершить его за время работы выставки-форума "Россия". Претенденты не ограничены ни километражем, ни направлениями поездки. Главное – маршрут должен быть оригинальным, максимально интересным и вдохновляющим.Все путешествие необходимо фиксировать в фото и видеоформатах. По условиям конкурса участники должны предоставить жюри описание тура, фотографии и короткий (до трех минут) видеоролик по итогам поездки. В презентационных материалах важно сформулировать идею путешествия, включить описания самых ярких впечатлений от поездки, карту с указанием основных городов и точек маршрута. Существенным условием является безопасность тура для жизни и здоровья будущих путешественников, которые решат повторить маршрут.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 марта 2024 года. Далее жюри из представителей и экспертов туриндустрии отсмотрит работы участников и выберет победителей. Оценивать маршруты будут по нескольким критериям, среди которых: яркость впечатлений, количество регионов в маршруте, уникальность локаций и прочее. Заявки можно направлять в различные номинации в зависимости от специфики путешествия: "Лучший туристский маршрут для семей с детьми", "Лучший инклюзивный туристский маршрут", "Лучший маршрут промышленного туризма", "Лучший маршрут сельского (агро) туризма", "Лучшее эко путешествие (туристский маршрут по природным территориям)". Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.В призовом фонде – 50 сертификатов на путешествия по России от программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие". Победители смогут в течение месяца активировать сертификаты и выбрать туры по России от четырех дней и более, в зависимости от количества набранных баллов и занятого по итогам конкурса места.

https://ria.ru/20231109/premiya-1908359614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ано "национальные приоритеты"