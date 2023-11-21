https://ria.ru/20231121/konflikt-1910934395.html

Союз журналистов Сирии обвинил Израиль в преднамеренной атаке на репортеров

Союз журналистов Сирии обвинил Израиль в преднамеренной атаке на репортеров - РИА Новости, 21.11.2023

Союз журналистов Сирии обвинил Израиль в преднамеренной атаке на репортеров

Нападения израильской армии на журналистов в зоне палестино-израильского конфликта и на юге Ливана носят преднамеренный характер и противоречат всем... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T22:48

2023-11-21T22:48

2023-11-21T22:48

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ДАМАСК, 21 ноя - РИА Новости. Нападения израильской армии на журналистов в зоне палестино-израильского конфликта и на юге Ливана носят преднамеренный характер и противоречат всем международным нормам и стандартам, необходимо, чтобы эти нарушения расследовал Международный уголовный суд, заявил РИА Новости глава Союза сирийских журналистов Муса Абд ан-Нур. Ранее во вторник ливанский телеканал AlMayadeen сообщил, что корреспондентка телеканала Фарах Омар и оператор Рабиа аль-Миамари погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана. Ливанское агентство NNA передавало, что помимо двоих журналистов при обстреле погиб один мирный житель. "Нападения на журналистов носят преднамеренный и планомерный характер и являются преступлением по всем международным стандартам, нормам и соглашениям, предусматривающим защиту журналистов как гражданских лиц в зонах военных действий согласно Статье 79 Женевской конвенции", - сказал глава Союза. Абд ан-Нур выразил глубокие соболезнования коллегам погибших журналистов и их близким, подчеркнув, что телеканал Al Mayadeen предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников. Он также отметил, что жертвами израильских нападений становятся члены семей журналистов, удары наносятся по их домам в попытке оказать давление на прессу и препятствовать освещению происходящего в зонах конфликта. С той же целью, по словам Абд ан-Нура, Израиль блокирует связь в секторе Газа, а также отказывается гарантировать безопасность любым работающим в зоне конфликта сотрудникам СМИ, о чем он уведомил ведущие мировые информационные агентства. По данным главы Союза, с начала израильской операции против ХАМАС погибло более 70 журналистов и других сотрудников СМИ, арестованы не менее 30. "Необходимо документировать эти преступления и обратиться в Международный уголовный суд. Профсоюз палестинских журналистов предложил сделать это в ходе встречи Союза арабских журналистов и получил полную поддержку", - добавил он. Ранее Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ), который начал документировать случаи гибели сотрудников прессы в 1992 году, сообщал, что война между Израилем и палестинским движением ХАМАС стала самым смертоносным периодом для журналистов. Согласно данным Комитета, по состоянию на 14 ноября число погибших во время эскалации конфликта журналистов и сотрудников СМИ достигло 42, включая 37 из Палестины, 4 из Израиля и одного из Ливана, трое пропали без вести, по меньшей мере 13 были задержаны. Комитет также заявил, что изучает пока неподтвержденные сообщения о других погибших, пострадавших, пропавших или задержанных журналистах. Ранее в октябре неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) заявила со ссылкой на свое расследование, что удары в Ливане, в результате которых 13 октября погиб журналист информационного агентства Рейтер Исам Абдалла и пострадали еще несколько репортеров других СМИ, был целенаправленно нанесен со стороны израильской границы. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилеми сектором Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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