"Особые чувства". В БРИКС рассказали, как закончить войну в секторе Газа
Путин: США саботировали решения ООН по палестино-израильскому конфликту
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Владимир Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС. Обсуждали обострение на Ближнем Востоке. О чем договорились главы государств — в материале РИА Новости.
Американский саботаж
Очно лидеры БРИКС встречались в ЮАР (председательствующей сейчас в объединении) в августе. Там приняли немало важных решений, включая расширение "Пятерки".
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Обострение палестино-израильского конфликта, безуспешные попытки ослабить напряженность через ООН изменили ситуацию. И по предложению президента ЮАР Сирила Рамафосы назначили внеочередной саммит по видеосвязи.
Ему дали слово первому. "Как важный голос Глобального Юга, представляющего огромную часть человечества, мы считаем, что БРИКС играет жизненно важную роль в масштабных международных усилиях по достижению справедливого и прочного мира", — сказал он. И призвал третьи страны воздержаться от любых шагов, способных спровоцировать эскалацию.
Затем выступил Путин. "Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность", — отметил он. И добавил: "Когда смотришь, как делают операции без наркоза детям (в Газе. — Прим. ред.), — это вызывает, конечно, особые чувства".
Президент указал и на главные причины этого кризиса. "Все эти события, по сути, являются прямым следствием стремления Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного "квартета" международных посредников", — объяснил он.
Путин напомнил о саботаже США постановлений ООН, в частности, о создании двух независимых и суверенных государств: Израиля и Палестины. Из-за этого "не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости". Москва же, в отличие от Вашингтона, придерживается последовательной позиции, считает необходимым объединить усилия для деэскалации. Ключевую роль в этом могли бы сыграть государства БРИКС и их партнеры. Российский лидер особо отметил значение "Саммита мира" в Египте и чрезвычайного арабо-исламского саммита в Саудовской Аравии. Оба эти государства с января присоединятся к БРИКС.
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
"Все страны БРИКС выступают со схожих позиций в том, что касается необходимости коллективного достижения долгосрочного и устойчивого урегулирования застарелой палестино-израильской проблемы, — напомнил президент. — Это проявилось в ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции в пользу гуманитарного перемирия, а также при обсуждении принятой впервые за семь лет резолюции Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию. И хотя эта резолюция содержит призыв лишь к установлению гуманитарных пауз, а не полноценному прекращению огня, сам факт ее утверждения считаем шагом в правильном направлении". По мнению Путина, онлайн-встречи, подобные нынешней, необходимо продолжать.
Вклад БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил схожую точку зрения. "Основная причина развития ситуации между Палестиной и Израилем до настоящего этапа заключается в том, что права палестинского народа на государство, существование и возвращение (на исторические земли) долгое время игнорировались", — заявил он. Пекин настаивает на скорейшем созыве "авторитетной международной мирной конференции для достижения международного консенсуса в отношении мира (на Ближнем Востоке) и работы в направлении решения палестинского вопроса".
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
Сейчас, продолжил китайский лидер, приоритеты — прекращение огня и освобождение заложников. Но Израиль, по мнению Си, должен пересмотреть тактику. "Необходимо обеспечить безопасность и бесперебойность каналов гуманитарной помощи, предоставить еще больше помощи населению Газы, прекратить насильственное переселение, отключение воды, электричества, поставок топлива и другие виды коллективного наказания жителей Газы", — подчеркнул Си Цзиньпин.
Чрезмерная военная активность Израиля беспокоит и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. "Мы вновь призываем к немедленному освобождению всех заложников. Однако неизбирательное и непропорциональное применение силы против мирного населения не оправдывает эти варварские действия. Мы перед лицом гуманитарной катастрофы", — считает он.
Упомянул да Силва, не называя конкретно, и США, в октябре в Совбезе ООН заблокировавших бразильский вариант резолюции по Ближнему Востоку. "Мы должны действовать, чтобы не допустить распространения войны на соседние страны. Вклад БРИКС в его новой конфигурации вместе со всеми игроками, выступающими за сдерживание и деэскалацию, ценен и важен", — отметил он.
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкНа экране — президент Бразилии Лула да Силва в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
На экране — президент Бразилии Лула да Силва в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
От Индии присутствовал министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. В Нью-Дели ценят все международные усилия по ближневосточной деэскалации, сказал он. "Премьер-министр Моди разговаривал с несколькими лидерами в Газе, в регионе и в мире в этой связи. Он подчеркнул необходимость создания условий для мира и возобновления прямых и содержательных мирных переговоров", — подчеркнул дипломат.
Президент Ирана (тоже скоро присоединится к БРИКС) Эбрахим Раиси призвал партнеров через соответствующие механизмы ООН принять резолюцию о прекращении преступлений против населения Газы. "Непрерывные атаки Израиля на больницы, медицинские центры и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, врачей, медсестер и журналистов являются актами терроризма, и необходимо признать террористическим израильский режим, а его армию — террористической организацией", — заявил он.
Экстренный саммит БРИКС состоялся на фоне поступающих из Катара сообщений о переговорах между Израилем и ХАМАС. Возможно четырех- или пятидневное перемирие в обмен на освобождение заложников. В Анкаре, Вашингтоне и Дохе говорят, что соглашение как никогда близко. Если его подпишут, понадобится одобрение израильского кабмина, заседание которого состоится сегодня вечером.