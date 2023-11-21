https://ria.ru/20231121/konflikt-1910890004.html

"Особые чувства". В БРИКС рассказали, как закончить войну в секторе Газа

"Особые чувства". В БРИКС рассказали, как закончить войну в секторе Газа - РИА Новости, 21.11.2023

"Особые чувства". В БРИКС рассказали, как закончить войну в секторе Газа

Владимир Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС. Обсуждали обострение на Ближнем Востоке. О чем договорились главы государств — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:49

2023-11-21T18:49

2023-11-21T19:11

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бразилия

сша

владимир путин

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

брикс

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Владимир Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС. Обсуждали обострение на Ближнем Востоке. О чем договорились главы государств — в материале РИА Новости.Американский саботажОчно лидеры БРИКС встречались в ЮАР (председательствующей сейчас в объединении) в августе. Там приняли немало важных решений, включая расширение "Пятерки".Обострение палестино-израильского конфликта, безуспешные попытки ослабить напряженность через ООН изменили ситуацию. И по предложению президента ЮАР Сирила Рамафосы назначили внеочередной саммит по видеосвязи.Ему дали слово первому. "Как важный голос Глобального Юга, представляющего огромную часть человечества, мы считаем, что БРИКС играет жизненно важную роль в масштабных международных усилиях по достижению справедливого и прочного мира", — сказал он. И призвал третьи страны воздержаться от любых шагов, способных спровоцировать эскалацию.Затем выступил Путин. "Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность", — отметил он. И добавил: "Когда смотришь, как делают операции без наркоза детям (в Газе. — Прим. ред.), — это вызывает, конечно, особые чувства".Президент указал и на главные причины этого кризиса. "Все эти события, по сути, являются прямым следствием стремления Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного "квартета" международных посредников", — объяснил он.Путин напомнил о саботаже США постановлений ООН, в частности, о создании двух независимых и суверенных государств: Израиля и Палестины. Из-за этого "не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости". Москва же, в отличие от Вашингтона, придерживается последовательной позиции, считает необходимым объединить усилия для деэскалации. Ключевую роль в этом могли бы сыграть государства БРИКС и их партнеры. Российский лидер особо отметил значение "Саммита мира" в Египте и чрезвычайного арабо-исламского саммита в Саудовской Аравии. Оба эти государства с января присоединятся к БРИКС."Все страны БРИКС выступают со схожих позиций в том, что касается необходимости коллективного достижения долгосрочного и устойчивого урегулирования застарелой палестино-израильской проблемы, — напомнил президент. — Это проявилось в ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции в пользу гуманитарного перемирия, а также при обсуждении принятой впервые за семь лет резолюции Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию. И хотя эта резолюция содержит призыв лишь к установлению гуманитарных пауз, а не полноценному прекращению огня, сам факт ее утверждения считаем шагом в правильном направлении". По мнению Путина, онлайн-встречи, подобные нынешней, необходимо продолжать.Вклад БРИКСПредседатель КНР Си Цзиньпин выразил схожую точку зрения. "Основная причина развития ситуации между Палестиной и Израилем до настоящего этапа заключается в том, что права палестинского народа на государство, существование и возвращение (на исторические земли) долгое время игнорировались", — заявил он. Пекин настаивает на скорейшем созыве "авторитетной международной мирной конференции для достижения международного консенсуса в отношении мира (на Ближнем Востоке) и работы в направлении решения палестинского вопроса".Сейчас, продолжил китайский лидер, приоритеты — прекращение огня и освобождение заложников. Но Израиль, по мнению Си, должен пересмотреть тактику. "Необходимо обеспечить безопасность и бесперебойность каналов гуманитарной помощи, предоставить еще больше помощи населению Газы, прекратить насильственное переселение, отключение воды, электричества, поставок топлива и другие виды коллективного наказания жителей Газы", — подчеркнул Си Цзиньпин.Чрезмерная военная активность Израиля беспокоит и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. "Мы вновь призываем к немедленному освобождению всех заложников. Однако неизбирательное и непропорциональное применение силы против мирного населения не оправдывает эти варварские действия. Мы перед лицом гуманитарной катастрофы", — считает он.Упомянул да Силва, не называя конкретно, и США, в октябре в Совбезе ООН заблокировавших бразильский вариант резолюции по Ближнему Востоку. "Мы должны действовать, чтобы не допустить распространения войны на соседние страны. Вклад БРИКС в его новой конфигурации вместе со всеми игроками, выступающими за сдерживание и деэскалацию, ценен и важен", — отметил он.От Индии присутствовал министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. В Нью-Дели ценят все международные усилия по ближневосточной деэскалации, сказал он. "Премьер-министр Моди разговаривал с несколькими лидерами в Газе, в регионе и в мире в этой связи. Он подчеркнул необходимость создания условий для мира и возобновления прямых и содержательных мирных переговоров", — подчеркнул дипломат.Президент Ирана (тоже скоро присоединится к БРИКС) Эбрахим Раиси призвал партнеров через соответствующие механизмы ООН принять резолюцию о прекращении преступлений против населения Газы. "Непрерывные атаки Израиля на больницы, медицинские центры и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, врачей, медсестер и журналистов являются актами терроризма, и необходимо признать террористическим израильский режим, а его армию — террористической организацией", — заявил он.Экстренный саммит БРИКС состоялся на фоне поступающих из Катара сообщений о переговорах между Израилем и ХАМАС. Возможно четырех- или пятидневное перемирие в обмен на освобождение заложников. В Анкаре, Вашингтоне и Дохе говорят, что соглашение как никогда близко. Если его подпишут, понадобится одобрение израильского кабмина, заседание которого состоится сегодня вечером.

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