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В молдавской оппозиции высказались о механизме гражданской конфискации - РИА Новости, 21.11.2023
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11:38 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/konfiskatsiya-1910759010.html
В молдавской оппозиции высказались о механизме гражданской конфискации
В молдавской оппозиции высказались о механизме гражданской конфискации - РИА Новости, 21.11.2023
В молдавской оппозиции высказались о механизме гражданской конфискации
Власти Молдавии хотят ввести механизм гражданской конфискации, чтобы получить новый рычаг влияния на оппозиционных политиков, считает лидер партии "Шанс"... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:38
2023-11-21T11:38
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии хотят ввести механизм гражданской конфискации, чтобы получить новый рычаг влияния на оппозиционных политиков, считает лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что планирует внести поправки в законодательство, которые позволят конфисковывать имущество чиновников, если они не могут объяснить источник происхождения средств на приобретения машин или жилья. "Власть собирается внаглую отбирать имущество у граждан. В минюсте обсуждают законопроект о гражданской конфискации. Такой закон нужен власти, чтобы ввести элемент запугивания в политическую борьбу. Люди будут бояться потерять свои активы и деньги из-за политических взглядов или простого выражения своего мнения, ведь все твое нажитое имущество могут конфисковать по мгновению руки", - написал Лунгу.По его словам, проект позволяет конфисковать активы граждан без приговора суда. Лунку уверен, что таким образом правящая партия хочет подавить любую политическую конкуренцию, уничтожая финансирование оппозиционных сил и получая еще один мощный рычаг для давления на несогласных. "Этот закон представляет собой не просто ущемление прав, но и опасный шаг к авторитаризму. Мы не можем позволить, чтобы такие методы стали нормой в нашей стране. Власть должна служить народу, а не использовать законодательство, как орудие для подавления свободы слова и политического разнообразия", - отметил оппозиционер. На сегодняшний день, расширенный механизм конфискации применялся лишь в том случае, если человек осужден и доказано, что его имущество получено в результате правонарушения.
https://ria.ru/20231120/moldaviya-1910574870.html
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молдавия, майя санду, в мире
Молдавия, Майя Санду, В мире
В молдавской оппозиции высказались о механизме гражданской конфискации

"Шанс": Кишинев хочет запугать оппозицию механизмом гражданской конфискации

© Sputnik / Rodion ProcaПартия "Шанс"
Партия Шанс - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Rodion Proca
Партия "Шанс". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии хотят ввести механизм гражданской конфискации, чтобы получить новый рычаг влияния на оппозиционных политиков, считает лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что планирует внести поправки в законодательство, которые позволят конфисковывать имущество чиновников, если они не могут объяснить источник происхождения средств на приобретения машин или жилья.
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"Власть собирается внаглую отбирать имущество у граждан. В минюсте обсуждают законопроект о гражданской конфискации. Такой закон нужен власти, чтобы ввести элемент запугивания в политическую борьбу. Люди будут бояться потерять свои активы и деньги из-за политических взглядов или простого выражения своего мнения, ведь все твое нажитое имущество могут конфисковать по мгновению руки", - написал Лунгу.
По его словам, проект позволяет конфисковать активы граждан без приговора суда. Лунку уверен, что таким образом правящая партия хочет подавить любую политическую конкуренцию, уничтожая финансирование оппозиционных сил и получая еще один мощный рычаг для давления на несогласных. "Этот закон представляет собой не просто ущемление прав, но и опасный шаг к авторитаризму. Мы не можем позволить, чтобы такие методы стали нормой в нашей стране. Власть должна служить народу, а не использовать законодательство, как орудие для подавления свободы слова и политического разнообразия", - отметил оппозиционер.
На сегодняшний день, расширенный механизм конфискации применялся лишь в том случае, если человек осужден и доказано, что его имущество получено в результате правонарушения.
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