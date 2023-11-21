https://ria.ru/20231121/khamas-1910826573.html

СМИ: Катар скоро может объявить о сделке с ХАМАС по освобождению заложников

СМИ: Катар скоро может объявить о сделке с ХАМАС по освобождению заложников - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: Катар скоро может объявить о сделке с ХАМАС по освобождению заложников

Катар может объявить о сделке по освобождению пленных ХАМАС в обмен на временное прекращение огня Израилем уже во вторник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:08

2023-11-21T15:08

2023-11-21T17:41

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Катар может объявить о сделке по освобождению пленных ХАМАС в обмен на временное прекращение огня Израилем уже во вторник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники."Катар надеется уже сегодня объявить о соглашении по освобождению гражданских заложников, захваченных ХАМАСом во время нападения 7 октября, в обмен на паузу в боевых действиях", - говорится в сообщении телеканала.Неназванный американский чиновник заявил, что сделка уже близка. По словам израильских чиновников, о сделке может быть объявлено уже во вторник и, хотя сделка должна быть еще согласована израильским правительством, один из чиновников заявил, что это не будет преградой.По словам источников телеканала, сделка между Израилем и ХАМАС может подразумевать освобождение 50 женщин и детей в плену у ХАМАС в обмен на 4-5 дней прекращения огня и трех палестинских пленных за каждого освобожденного пленного гражданского.Телеканал также добавил, что, по словам источника, в те дни, когда боевые действия будут приостановлены, Израиль прекратит полеты разведывательных беспилотников над северной частью Газы по меньшей мере на шесть часов ежедневно.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль