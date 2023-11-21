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СМИ: Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению десятков заложников

СМИ: Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению десятков заложников - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению десятков заложников

Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня, сообщил во... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:37

2023-11-21T11:37

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня, сообщил во вторник 12-й телеканал израильского телевидения со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника. "Нам еще предстоит проделать техническую работу, но мы действительно очень близки к сделке по возвращению десятков заложников, удерживаемых в секторе Газа", - приводит телеканал слова чиновника. По его данным, на первом этапе должны быть освобождены 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут быть освобождены в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки. Телеканал отмечает, что речь идет об освобождении женщин и детей. В последние дни в прессе появляется все больше сообщений о планируемой сделке по освобождению заложников ХАМАС. Израильские официальные лица до сих пор заявляли, что конкретных договоренностей достигнуто пока не было. Информация 12-го канала появилась на следующее утро после встречи семей заложников с членами узкого военного кабинета министров в штабе минобороны в Тель-Авиве.

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в мире, израиль, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году