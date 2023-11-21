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Посол России рассказал о контактах по проекту газового хаба в Турции - РИА Новости, 21.11.2023
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12:06 21.11.2023 (обновлено: 12:14 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/khab-1910766077.html
Посол России рассказал о контактах по проекту газового хаба в Турции
Посол России рассказал о контактах по проекту газового хаба в Турции - РИА Новости, 21.11.2023
Посол России рассказал о контактах по проекту газового хаба в Турции
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил в интервью турецкой газете Yeni Birlik о ведущихся "интенсивных контактах" по проекту газового хаба в Турции. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:06
2023-11-21T12:14
в мире
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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил в интервью турецкой газете Yeni Birlik о ведущихся "интенсивных контактах" по проекту газового хаба в Турции.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен."Говоря об энергетических вопросах, прежде всего, хочу отметить, что Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа, готовым обеспечить турецкую экономику этим доступным по цене, но высокоэффективным и экологически чистым видом топлива. Мы также готовы поставлять газ потребителям третьих стран через Турцию, если в этом будут заинтересованы наши партнеры. Именно для этого было предложено создать здесь региональный центр перекачки газа", - сказал Ерхов.По его словам, "в настоящее время идут интенсивные контакты" между компетентными учреждениями и организациями РФ и Турции по проекту."Говорить об их результатах заранее было бы, наверное, неправильно. Речь идет о весьма специфическом вопросе, требующем сугубо профессионального подхода и спокойной работы специалистов. Когда будут получены конкретные результаты, соответствующие органы власти обязательно сообщат о них общественности обеих стран", - сказал дипломат.В сентябре на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.
https://ria.ru/20231014/rf-1902796419.html
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в мире, россия, анкара (провинция), турция, алексей ерхов
В мире, Россия, Анкара (провинция), Турция, Алексей Ерхов
Посол России рассказал о контактах по проекту газового хаба в Турции

Посол РФ в Анкаре: идут интенсивные контакты по проекту газового хаба в Турции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Газовый хаб. Архивное фото
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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил в интервью турецкой газете Yeni Birlik о ведущихся "интенсивных контактах" по проекту газового хаба в Турции.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
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"Говоря об энергетических вопросах, прежде всего, хочу отметить, что Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа, готовым обеспечить турецкую экономику этим доступным по цене, но высокоэффективным и экологически чистым видом топлива. Мы также готовы поставлять газ потребителям третьих стран через Турцию, если в этом будут заинтересованы наши партнеры. Именно для этого было предложено создать здесь региональный центр перекачки газа", - сказал Ерхов.
По его словам, "в настоящее время идут интенсивные контакты" между компетентными учреждениями и организациями РФ и Турции по проекту.
"Говорить об их результатах заранее было бы, наверное, неправильно. Речь идет о весьма специфическом вопросе, требующем сугубо профессионального подхода и спокойной работы специалистов. Когда будут получены конкретные результаты, соответствующие органы власти обязательно сообщат о них общественности обеих стран", - сказал дипломат.
В сентябре на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.
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В миреРоссияАнкара (провинция)ТурцияАлексей Ерхов
 
 
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