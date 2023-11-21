https://ria.ru/20231121/keshbek-1910783769.html

Клиенты Почта Банка получили вдвое больше кешбэка

Клиенты Почта Банка получили вдвое больше кешбэка - РИА Новости, 21.11.2023

Клиенты Почта Банка получили вдвое больше кешбэка

По итогам октября клиенты АО "Почта Банк" получили 150 миллионов рублей кешбэка за покупки по картам, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:08

2023-11-21T13:08

2023-11-21T13:25

почта банк

кешбэк

банковские карты

покупки

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. По итогам октября клиенты АО "Почта Банк" получили 150 миллионов рублей кешбэка за покупки по картам, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной оргаизации. В рамках программы лояльности "Мультибонус" накопленные бонусы можно перевести в рубли (1 бонус = 1 рубль) или совершать покупки в каталоге "Мультибонус", уточнили в банке. Причина такого взрывного роста в том, что в этом году Почта Банк запустил сразу несколько предложений с повышенным кешбэком 10% в самых востребованных категориях – супермаркеты, почтовые услуги, фастфуд, развлечения, спорттовары, каршеринг, аренда самокатов, дом и ремонт, говорится в сообщении. "Привлекательные предложения от банков подогревают интерес клиентов к программам лояльности: все больше потребителей внимательнее изучают условия вознаграждений и осознанно подходят к выбору карты для покупок. Как следствие, растет транзакционная активность, а клиенты получают больше кешбэка со своих покупок. Именно кешбэк позволяет сделать карту основной, "первой в кошельке" клиента, и увеличить транзакционную активность по картам, что в условиях высокой конкуренции очень важно. По нашим оценкам, оборот по картам с кешбэком в два раза выше оборота по обычным картам, а в период запуска специальных акций операции по картам с кешбэком увеличиваются на 20%", – отметили в пресс-службе Почта Банка. Там пояснили, что не последнюю роль играют и выгодные условия выпуска и обслуживания банковских карт. Например, в этом году Почта Банк запустил полностью бесплатную дебетовую "Мою карту" с кешбэком 1% за все покупки, а также 10% кешбэком на покупки в супермаркетах и на почте. По кредитной карте "Вездедоход" кешбэк до 6% начисляется при оплате в магазинах одежды и обуви, ресторанах и кафе, а также 0,5% на все остальные покупки. Кредитку "Вездедоход" можно оформить в мобильном приложении и в любой точке обслуживания банка. Помимо этого, клиенты, которые переведут в банк пенсию или социальные пособия, получают по карте к сберегательному счету дополнительно кешбэк 3% за покупки в аптеках, на заправках и при оплате ж/д билетов. Реклама.Рекламодатель: АО "ПОЧТА БАНК".erid: 4CQwVszH9pWuJywgCc1АО "Почта Банк", ИНН 3232005484

https://ria.ru/20231009/stavka-1901566828.html

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почта банк, кешбэк, банковские карты, покупки