https://ria.ru/20231121/katok-1910913912.html

Собянин рассказал, когда откроются катки с искусственным льдом в Москве

Собянин рассказал, когда откроются катки с искусственным льдом в Москве - РИА Новости, 21.11.2023

Собянин рассказал, когда откроются катки с искусственным льдом в Москве

Катки с искусственным льдом откроются в Москве в пятницу, в начале декабря Москву украсят яркими гирляндами и конструкциями, сообщил в своём Telegram-канале мэр РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:21

2023-11-21T20:21

2023-11-21T20:41

общество

москва

сергей собянин

северный речной вокзал

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Катки с искусственным льдом откроются в Москве в пятницу, в начале декабря Москву украсят яркими гирляндами и конструкциями, сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Откроем катки с искусственным льдом уже в эту пятницу - 24 ноября. В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст - катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах", - написал Собянин.Он отметил, что в этом году москвичей будут ждать полюбившиеся в прошлые сезоны объекты зимнего отдыха и спортивные праздники. Среди них - бесплатный каток в парке Северного речного вокзала; лыжно-биатлонная трасса в "Лужниках", где будут мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону; праздник "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках"; зимний сезон проекта "Мой спортивный район" - катание на коньках для детей от 10 лет и взрослых."В начале декабря украсим Москву яркими гирляндами и конструкциями, которые добавят жителям настроения во время прогулок", - добавил мэр.Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, зимой в центре и жилых районах планируется подключить более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше 1 тысячи искусственных новогодних елей."Световые конструкции будут подключаться по мере завершения монтажа, но не позднее начала декабря сего года. Абсолютное большинство конструкций используется повторно и по окончании зимнего сезона отправляется на хранение до следующей зимы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231113/katok-1909216027.html

https://ria.ru/20231118/dedmoroz-1909815180.html

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общество, москва, сергей собянин, северный речной вокзал