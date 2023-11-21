https://ria.ru/20231121/katok-1910913912.html
Собянин рассказал, когда откроются катки с искусственным льдом в Москве
Собянин рассказал, когда откроются катки с искусственным льдом в Москве - РИА Новости, 21.11.2023
Собянин рассказал, когда откроются катки с искусственным льдом в Москве
Катки с искусственным льдом откроются в Москве в пятницу, в начале декабря Москву украсят яркими гирляндами и конструкциями, сообщил в своём Telegram-канале мэр РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:21
2023-11-21T20:21
2023-11-21T20:41
общество
москва
сергей собянин
северный речной вокзал
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Катки с искусственным льдом откроются в Москве в пятницу, в начале декабря Москву украсят яркими гирляндами и конструкциями, сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Откроем катки с искусственным льдом уже в эту пятницу - 24 ноября. В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст - катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах", - написал Собянин.Он отметил, что в этом году москвичей будут ждать полюбившиеся в прошлые сезоны объекты зимнего отдыха и спортивные праздники. Среди них - бесплатный каток в парке Северного речного вокзала; лыжно-биатлонная трасса в "Лужниках", где будут мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону; праздник "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках"; зимний сезон проекта "Мой спортивный район" - катание на коньках для детей от 10 лет и взрослых."В начале декабря украсим Москву яркими гирляндами и конструкциями, которые добавят жителям настроения во время прогулок", - добавил мэр.Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, зимой в центре и жилых районах планируется подключить более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше 1 тысячи искусственных новогодних елей."Световые конструкции будут подключаться по мере завершения монтажа, но не позднее начала декабря сего года. Абсолютное большинство конструкций используется повторно и по окончании зимнего сезона отправляется на хранение до следующей зимы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231113/katok-1909216027.html
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общество, москва, сергей собянин, северный речной вокзал
Общество, Москва, Сергей Собянин, Северный Речной вокзал
Собянин рассказал, когда откроются катки с искусственным льдом в Москве
Собянин: катки с искусственным льдом в Москве откроют 24 ноября
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Катки с искусственным льдом откроются в Москве в пятницу, в начале декабря Москву украсят яркими гирляндами и конструкциями, сообщил в своём Telegram-канале
мэр Москвы Сергей Собянин.
"Откроем катки с искусственным льдом уже в эту пятницу - 24 ноября. В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст - катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах", - написал Собянин.
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Он отметил, что в этом году москвичей будут ждать полюбившиеся в прошлые сезоны объекты зимнего отдыха и спортивные праздники. Среди них - бесплатный каток в парке Северного речного вокзала
; лыжно-биатлонная трасса в "Лужниках", где будут мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону; праздник "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках"; зимний сезон проекта "Мой спортивный район" - катание на коньках для детей от 10 лет и взрослых.
"В начале декабря украсим Москву яркими гирляндами и конструкциями, которые добавят жителям настроения во время прогулок", - добавил мэр.
Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, зимой в центре и жилых районах планируется подключить более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше 1 тысячи искусственных новогодних елей.
"Световые конструкции будут подключаться по мере завершения монтажа, но не позднее начала декабря сего года. Абсолютное большинство конструкций используется повторно и по окончании зимнего сезона отправляется на хранение до следующей зимы", - говорится в сообщении.
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