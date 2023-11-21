https://ria.ru/20231121/kamchatka-1910713033.html
На Камчатке подросток выпрыгнул из окна школы
На Камчатке подросток выпрыгнул из окна школы - РИА Новости, 21.11.2023
На Камчатке подросток выпрыгнул из окна школы
Прокуратура Камчатского края проводит поверку инцидента в школе поселка Паратунка, где 15-летний подросток выпрыгнул из окна учебного класса, подросток не... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:59
2023-11-21T05:59
2023-11-21T05:59
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости. Прокуратура Камчатского края проводит поверку инцидента в школе поселка Паратунка, где 15-летний подросток выпрыгнул из окна учебного класса, подросток не пострадал, сообщила пресс-служба ведомства. "Предварительно установлено, что в конце урока один из старшеклассников, оставшись без присмотра преподавателя и поспорив с одноклассниками, прыгнул из окна второго этажа школьного кабинета. 15-летний подросток не пострадал", - говорится в сообщении. По результатам проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдению должностными лицами школы законодательства об образовании.
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камчатка, камчатский край, происшествия
Камчатка, Камчатский край, Происшествия
На Камчатке подросток выпрыгнул из окна школы
Прокуратура на Камчатке проверяет информацию о прыжке подростка из окна школы