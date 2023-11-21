https://ria.ru/20231121/kamchatka-1910713033.html

На Камчатке подросток выпрыгнул из окна школы

На Камчатке подросток выпрыгнул из окна школы - РИА Новости, 21.11.2023

На Камчатке подросток выпрыгнул из окна школы

Прокуратура Камчатского края проводит поверку инцидента в школе поселка Паратунка, где 15-летний подросток выпрыгнул из окна учебного класса, подросток не... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T05:59

2023-11-21T05:59

2023-11-21T05:59

камчатка

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости. Прокуратура Камчатского края проводит поверку инцидента в школе поселка Паратунка, где 15-летний подросток выпрыгнул из окна учебного класса, подросток не пострадал, сообщила пресс-служба ведомства. "Предварительно установлено, что в конце урока один из старшеклассников, оставшись без присмотра преподавателя и поспорив с одноклассниками, прыгнул из окна второго этажа школьного кабинета. 15-летний подросток не пострадал", - говорится в сообщении. По результатам проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдению должностными лицами школы законодательства об образовании.

https://ria.ru/20230814/izhevsk-1889907418.html

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камчатка, камчатский край, происшествия