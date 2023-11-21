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"КамАЗ" выпустил первый импортозамещенный самосвал поколения К5 - РИА Новости, 21.11.2023
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13:43 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/kamaz-1910802478.html
"КамАЗ" выпустил первый импортозамещенный самосвал поколения К5
"КамАЗ" выпустил первый импортозамещенный самосвал поколения К5 - РИА Новости, 21.11.2023
"КамАЗ" выпустил первый импортозамещенный самосвал поколения К5
"Камаз" выпустил на своем заводе первый импортозамещенный самосвал поколения К5, вскоре он будет отправлен в научно-технический центр компании, где пройдут... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:43
2023-11-21T13:43
камаз (завод)
авто
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Камаз" выпустил на своем заводе первый импортозамещенный самосвал поколения К5, вскоре он будет отправлен в научно-технический центр компании, где пройдут испытания, говорится в сообщении автопроизводителя. "На автомобильном заводе собрали первый антисанкционный самосвал поколения К5. КАМАЗ-6595 сошел с конвейера, прошел испытания в цехе комплектации и сдачи автомобилей", - отмечается в сообщении. В "Камазе" напомнили, что выпуск этих большегрузов был приостановлен на год. При этом с самого начала эта модель отличалась высокой степенью локализации, поэтому сборка обновленного варианта затруднений не вызвала. Так, на кабину 6595 поставлены педальный корпус, зеркала, ветровое стекло. На шасси стало больше узлов. Коробка передач самосвала оснащена локализованными компонентами, заменены топливная аппаратура и пневматические тормозные автоматы, а также электрогидроусилитель руля. "На трехосник КАМАЗ-6595 установлен более мощный двигатель Р6 в 460 лошадиных сил. Пятилистовая рессора на передней подвеске обеспечит более высокую нагрузку на переднюю ось, объем топливного бака увеличен до 500 литров, до 20 тонн вырос объем кузова, – отметил главный специалист компании по перспективным автомобилям Артём Осипов. Кроме того, модель отличается массивным трехсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом безопасности сзади, металлической сеткой, защищающей фары и радиатор автомобиля от попадания камней. "Сейчас обновленный самосвал ждет отправки в Научно-технический центр компании, где планируется проведение серии испытаний. Все замененные узлы должны соответствовать требованиям надежности и безопасности", - уточнили в "Камазе".
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камаз (завод), авто, россия
КамАЗ (завод), Авто, Россия
"КамАЗ" выпустил первый импортозамещенный самосвал поколения К5

"КамАЗ" собрал первый антисанкционный самосвал поколения К5

© Фото : ПАО “КАМАЗ”Первый импортозамещённый самосвал КАМАЗ-6595
Первый импортозамещённый самосвал КАМАЗ-6595 - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : ПАО “КАМАЗ”
Первый импортозамещённый самосвал КАМАЗ-6595
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Камаз" выпустил на своем заводе первый импортозамещенный самосвал поколения К5, вскоре он будет отправлен в научно-технический центр компании, где пройдут испытания, говорится в сообщении автопроизводителя.
"На автомобильном заводе собрали первый антисанкционный самосвал поколения К5. КАМАЗ-6595 сошел с конвейера, прошел испытания в цехе комплектации и сдачи автомобилей", - отмечается в сообщении.
В "Камазе" напомнили, что выпуск этих большегрузов был приостановлен на год. При этом с самого начала эта модель отличалась высокой степенью локализации, поэтому сборка обновленного варианта затруднений не вызвала.
Так, на кабину 6595 поставлены педальный корпус, зеркала, ветровое стекло. На шасси стало больше узлов. Коробка передач самосвала оснащена локализованными компонентами, заменены топливная аппаратура и пневматические тормозные автоматы, а также электрогидроусилитель руля.
"На трехосник КАМАЗ-6595 установлен более мощный двигатель Р6 в 460 лошадиных сил. Пятилистовая рессора на передней подвеске обеспечит более высокую нагрузку на переднюю ось, объем топливного бака увеличен до 500 литров, до 20 тонн вырос объем кузова, – отметил главный специалист компании по перспективным автомобилям Артём Осипов. Кроме того, модель отличается массивным трехсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом безопасности сзади, металлической сеткой, защищающей фары и радиатор автомобиля от попадания камней.
"Сейчас обновленный самосвал ждет отправки в Научно-технический центр компании, где планируется проведение серии испытаний. Все замененные узлы должны соответствовать требованиям надежности и безопасности", - уточнили в "Камазе".
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