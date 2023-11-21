https://ria.ru/20231121/kagarlitskiy-1910776483.html
Суд продлил арест социолога Кагарлицкого*
Суд продлил арест социолога Кагарлицкого* - РИА Новости, 21.11.2023
Суд продлил арест социолога Кагарлицкого*
Второй западный окружной военный суд во вторник продлил на полгода срок ареста социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, обвиняемому в оправдании терроризма, РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:41
2023-11-21T12:41
2023-11-21T12:42
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд во вторник продлил на полгода срок ареста социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, обвиняемому в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Кагарлицкому* продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 мая", - рассказал собеседник агентства.Ранее в этот же суд поступило дело социолога для рассмотрения по существу. Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). С конца июля он находится под арестом. Борис Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20231005/kagarlitskiy-1900812268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борис кагарлицкий, москва
Происшествия, Борис Кагарлицкий, Москва
Суд продлил арест социолога Кагарлицкого*
Суд продлил до 13 мая арест социолога и публициста Бориса Кагарлицкого
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд во вторник продлил на полгода срок ареста социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, обвиняемому в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Кагарлицкому* продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 мая", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в этот же суд поступило дело социолога для рассмотрения по существу.
Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). С конца июля он находится под арестом.
Борис Кагарлицкий
* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.
* Признан иноагентом в России
Путин пообещал изучить дело социолога Кагарлицкого*