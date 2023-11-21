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Суд продлил арест социолога Кагарлицкого* - РИА Новости, 21.11.2023
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12:41 21.11.2023 (обновлено: 12:42 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/kagarlitskiy-1910776483.html
Суд продлил арест социолога Кагарлицкого*
Суд продлил арест социолога Кагарлицкого* - РИА Новости, 21.11.2023
Суд продлил арест социолога Кагарлицкого*
Второй западный окружной военный суд во вторник продлил на полгода срок ареста социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, обвиняемому в оправдании терроризма, РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:41
2023-11-21T12:42
происшествия
борис кагарлицкий
москва
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд во вторник продлил на полгода срок ареста социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, обвиняемому в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Кагарлицкому* продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 мая&quot;, - рассказал собеседник агентства.Ранее в этот же суд поступило дело социолога для рассмотрения по существу. Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). С конца июля он находится под арестом. Борис Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.* Признан иноагентом в России
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происшествия, борис кагарлицкий, москва
Происшествия, Борис Кагарлицкий, Москва
Суд продлил арест социолога Кагарлицкого*

Суд продлил до 13 мая арест социолога и публициста Бориса Кагарлицкого

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкБорис Кагарлицкий
Борис Кагарлицкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Борис Кагарлицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд во вторник продлил на полгода срок ареста социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*, обвиняемому в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Кагарлицкому* продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 мая", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в этот же суд поступило дело социолога для рассмотрения по существу.
Кагарлицкому* предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет). С конца июля он находится под арестом.
Борис Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в августе Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.
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