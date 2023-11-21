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Президент Ирана призвал БРИКС признать ЦАХАЛ террористической организацией - РИА Новости, 21.11.2023
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17:20 21.11.2023 (обновлено: 17:40 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/izrail-1910873246.html
Президент Ирана призвал БРИКС признать ЦАХАЛ террористической организацией
Президент Ирана призвал БРИКС признать ЦАХАЛ террористической организацией - РИА Новости, 21.11.2023
Президент Ирана призвал БРИКС признать ЦАХАЛ террористической организацией
Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав стран-членов организации признать террористическим правительство... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:20
2023-11-21T17:40
в мире
иран
брикс
ибрахим раиси
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав стран-членов организации признать террористическим правительство Израиля, а его армию – террористической организацией.Инициированное иранским президентом экстренное заседании БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа проходит во вторник в формате видеоконференции."Непрерывные атаки Израиля на больницы, медицинские центры и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, врачей, медсестер и журналистов являются актами терроризма, и необходимо признать террористическим израильский режим, а его армию – террористической организацией", - сказал Раиси.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого боевики организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по мирным жителям, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только еврейское государство.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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в мире, иран, брикс, ибрахим раиси, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, БРИКС, Ибрахим Раиси, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Ирана призвал БРИКС признать ЦАХАЛ террористической организацией

Президент Ирана призвал БРИКС признать израильский режим террористическим

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав стран-членов организации признать террористическим правительство Израиля, а его армию – террористической организацией.
Инициированное иранским президентом экстренное заседании БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа проходит во вторник в формате видеоконференции.
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11 ноября, 08:00
"Непрерывные атаки Израиля на больницы, медицинские центры и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, врачей, медсестер и журналистов являются актами терроризма, и необходимо признать террористическим израильский режим, а его армию – террористической организацией", - сказал Раиси.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого боевики организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по мирным жителям, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только еврейское государство.
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В миреИранБРИКСИбрахим РаисиИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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