https://ria.ru/20231121/izrail-1910873246.html

Президент Ирана призвал БРИКС признать ЦАХАЛ террористической организацией

Президент Ирана призвал БРИКС признать ЦАХАЛ террористической организацией - РИА Новости, 21.11.2023

Президент Ирана призвал БРИКС признать ЦАХАЛ террористической организацией

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав стран-членов организации признать террористическим правительство... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:20

2023-11-21T17:20

2023-11-21T17:40

в мире

иран

брикс

ибрахим раиси

израиль

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав стран-членов организации признать террористическим правительство Израиля, а его армию – террористической организацией.Инициированное иранским президентом экстренное заседании БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа проходит во вторник в формате видеоконференции."Непрерывные атаки Израиля на больницы, медицинские центры и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, врачей, медсестер и журналистов являются актами терроризма, и необходимо признать террористическим израильский режим, а его армию – террористической организацией", - сказал Раиси.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого боевики организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по мирным жителям, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только еврейское государство.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

иран

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, брикс, ибрахим раиси, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году