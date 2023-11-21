Президент Ирана призвал БРИКС признать ЦАХАЛ террористической организацией
Президент Ирана призвал БРИКС признать израильский режим террористическим
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав стран-членов организации признать террористическим правительство Израиля, а его армию – террористической организацией.
Инициированное иранским президентом экстренное заседании БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа проходит во вторник в формате видеоконференции.
"Непрерывные атаки Израиля на больницы, медицинские центры и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, врачей, медсестер и журналистов являются актами терроризма, и необходимо признать террористическим израильский режим, а его армию – террористической организацией", - сказал Раиси.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого боевики организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по мирным жителям, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только еврейское государство.