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ЦАХАЛ заявил, что ВВС Израиля нанесли удар по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 21.11.2023
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11:51 21.11.2023 (обновлено: 11:56 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/izrail-1910762341.html
ЦАХАЛ заявил, что ВВС Израиля нанесли удар по объектам "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил, что ВВС Израиля нанесли удар по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 21.11.2023
ЦАХАЛ заявил, что ВВС Израиля нанесли удар по объектам "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ВВС страны нанесли удар по трем вооруженным ячейкам на границе с Ливаном и по объектам ливанского... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:51
2023-11-21T11:56
в мире
израиль
хезболла
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ВВС страны нанесли удар по трем вооруженным ячейкам на границе с Ливаном и по объектам ливанского движения "Хезболлах"."Авиация ЦАХАЛ обнаружила три вооруженные террористические ячейки в районе ливанской границы и нанесла по ним удар", - говорится в сообщении армии.Помимо этого, в ЦАХАЛ сообщили, что израильские истребители нанесли удар по ряду объектов ливанского движения "Хезболлах", включая военную инфраструктуру и объекты, использовавшиеся "для координации террористической деятельности".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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в мире, израиль, хезболла, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Хезболла, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
ЦАХАЛ заявил, что ВВС Израиля нанесли удар по объектам "Хезболлы"

ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удар по трем вооруженным ячейкам на границе с Ливаном

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ВВС страны нанесли удар по трем вооруженным ячейкам на границе с Ливаном и по объектам ливанского движения "Хезболлах".
"Авиация ЦАХАЛ обнаружила три вооруженные террористические ячейки в районе ливанской границы и нанесла по ним удар", - говорится в сообщении армии.
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Помимо этого, в ЦАХАЛ сообщили, что израильские истребители нанесли удар по ряду объектов ливанского движения "Хезболлах", включая военную инфраструктуру и объекты, использовавшиеся "для координации террористической деятельности".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХезболлаЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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