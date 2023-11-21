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Бойцы "Хезболла" атаковали дом на севере Израиля, где находился ЦАХАЛ - РИА Новости, 21.11.2023
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08:50 21.11.2023 (обновлено: 09:09 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/izrail-1910724274.html
Бойцы "Хезболла" атаковали дом на севере Израиля, где находился ЦАХАЛ
Бойцы "Хезболла" атаковали дом на севере Израиля, где находился ЦАХАЛ - РИА Новости, 21.11.2023
Бойцы "Хезболла" атаковали дом на севере Израиля, где находился ЦАХАЛ
Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало здание, в котором находились израильские солдаты, в поселении Метула на границе с Ливаном. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T08:50
2023-11-21T09:09
в мире
ливан
израиль
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало здание, в котором находились израильские солдаты, в поселении Метула на границе с Ливаном. "Бойцы исламского сопротивления нанесли удар утром во вторник по дому в поселении Метула, где дислоцировались израильский солдаты", - говорится в заявлении движения. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
ливан
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РИА Новости
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бойцы "Хезболла" атаковали дом на севере Израиля, где находился ЦАХАЛ

"Хезболла" атаковала дом на севере Израиля, где находились израильские военные

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболлах" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало здание, в котором находились израильские солдаты, в поселении Метула на границе с Ливаном.
«
"Бойцы исламского сопротивления нанесли удар утром во вторник по дому в поселении Метула, где дислоцировались израильский солдаты", - говорится в заявлении движения.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
 
В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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