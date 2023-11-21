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Бойцы "Хезболла" атаковали дом на севере Израиля, где находился ЦАХАЛ

Бойцы "Хезболла" атаковали дом на севере Израиля, где находился ЦАХАЛ - РИА Новости, 21.11.2023

Бойцы "Хезболла" атаковали дом на севере Израиля, где находился ЦАХАЛ

Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало здание, в котором находились израильские солдаты, в поселении Метула на границе с Ливаном. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T08:50

2023-11-21T08:50

2023-11-21T09:09

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что атаковало здание, в котором находились израильские солдаты, в поселении Метула на границе с Ливаном. "Бойцы исламского сопротивления нанесли удар утром во вторник по дому в поселении Метула, где дислоцировались израильский солдаты", - говорится в заявлении движения. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году