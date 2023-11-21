https://ria.ru/20231121/izbienie-1910882298.html

Сожитель избил жительницу Пермского края лопатой за отказ сделать чай

Сожитель избил жительницу Пермского края лопатой за отказ сделать чай - РИА Новости, 21.11.2023

Сожитель избил жительницу Пермского края лопатой за отказ сделать чай

Сожитель избил пермячку лопатой за отказ сделать чай, мужчине назначили два года лишения свободы условно, следует из документов на сайте Осинского районного... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:48

2023-11-21T17:48

2023-11-21T17:49

происшествия

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 21 ноя - РИА Новости. Сожитель избил пермячку лопатой за отказ сделать чай, мужчине назначили два года лишения свободы условно, следует из документов на сайте Осинского районного суда. По данным суда, пара из пермского Елово поругалась из-за кружки чая. Мужчина попросил подругу сделать напиток, она не захотела. Тогда он ударил ее печной лопатой по плечу и левой кисти, а потом кинул в голову убегающей жертвы кастрюлю. В результате женщина очутилась в больнице. У жительницы Пермского края были зафиксированы переломы кости плеча, пальца правой кисти, ушибленная рана головы. Позднее фигурант передал в медучреждение семь тысяч рублей на лечение пострадавшей, также он принес извинения за случившееся. После выписки женщина вернулась к партнеру, судью она попросила не наказывать своего обидчика строго. "Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года. Наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года", - указано в электронной картотеке суда. Приговор не был обжалован и в октябре вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908167162.html

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермский край, россия