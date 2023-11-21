https://ria.ru/20231121/izbienie-1910882298.html
Сожитель избил жительницу Пермского края лопатой за отказ сделать чай
Сожитель избил жительницу Пермского края лопатой за отказ сделать чай - РИА Новости, 21.11.2023
Сожитель избил жительницу Пермского края лопатой за отказ сделать чай
Сожитель избил пермячку лопатой за отказ сделать чай, мужчине назначили два года лишения свободы условно, следует из документов на сайте Осинского районного... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:48
2023-11-21T17:48
2023-11-21T17:49
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ПЕРМЬ, 21 ноя - РИА Новости. Сожитель избил пермячку лопатой за отказ сделать чай, мужчине назначили два года лишения свободы условно, следует из документов на сайте Осинского районного суда. По данным суда, пара из пермского Елово поругалась из-за кружки чая. Мужчина попросил подругу сделать напиток, она не захотела. Тогда он ударил ее печной лопатой по плечу и левой кисти, а потом кинул в голову убегающей жертвы кастрюлю. В результате женщина очутилась в больнице. У жительницы Пермского края были зафиксированы переломы кости плеча, пальца правой кисти, ушибленная рана головы. Позднее фигурант передал в медучреждение семь тысяч рублей на лечение пострадавшей, также он принес извинения за случившееся. После выписки женщина вернулась к партнеру, судью она попросила не наказывать своего обидчика строго. "Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года. Наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года", - указано в электронной картотеке суда. Приговор не был обжалован и в октябре вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908167162.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
Сожитель избил жительницу Пермского края лопатой за отказ сделать чай
Пермяк, избивший сожительницу за отказ сделать чай, получил два года условно
ПЕРМЬ, 21 ноя - РИА Новости. Сожитель избил пермячку лопатой за отказ сделать чай, мужчине назначили два года лишения свободы условно, следует из документов на сайте Осинского районного суда.
По данным суда, пара из пермского Елово поругалась из-за кружки чая. Мужчина попросил подругу сделать напиток, она не захотела. Тогда он ударил ее печной лопатой по плечу и левой кисти, а потом кинул в голову убегающей жертвы кастрюлю. В результате женщина очутилась в больнице. У жительницы Пермского края были зафиксированы переломы кости плеча, пальца правой кисти, ушибленная рана головы. Позднее фигурант передал в медучреждение семь тысяч рублей на лечение пострадавшей, также он принес извинения за случившееся. После выписки женщина вернулась к партнеру, судью она попросила не наказывать своего обидчика строго.
"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ
, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года. Наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года", - указано в электронной картотеке суда. Приговор не был обжалован и в октябре вступил в законную силу.
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