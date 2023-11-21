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Все больше россиян считают, что ИИ изменит жизнь к лучшему

Все больше россиян считают, что ИИ изменит жизнь к лучшему - РИА Новости, 21.11.2023

Все больше россиян считают, что ИИ изменит жизнь к лучшему

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) изменит жизнь людей к лучшему – так считает 61% россиян и почти половина из них ожидает существенных изменений уже в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:09

2023-11-21T15:09

2023-11-21T15:09

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МОСКВА, 21 ноя – пресс-служба ООО СК "Сбербанк страхование жизни". Развитие искусственного интеллекта (ИИ) изменит жизнь людей к лучшему – так считает 61% россиян и почти половина из них ожидает существенных изменений уже в ближайшие 15 лет. При этом, мужчины в данное утверждение верят чаще женщин — 61% и 39% соответственно. Такие данные получены в ходе исследования СберСтрахования жизни накануне Международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которая пройдет с 22 по 24 ноября. Больше всего респондентов-оптимистов относятся к возрастной категории 18–30 лет (72%), меньше всего — среди людей старше 60 лет (56%). Чаще остальных положительных изменений от внедрения ИИ ждут россияне с неполным высшим и послевузовским образованием (72% и 70% соответственно), реже — со средним техническим образованием (51%). "Сегодня технологии искусственного интеллекта быстро входят в нашу жизнь. Многие привычные нам сервисы и услуги уже работают на базе таких технологий, и мы не всегда это замечаем. И, как мы видим из данных нашего исследования, 57% россиян из тех, кто ждет положительных изменений, называют искусственный интеллект источником блага. Вот конкретные ожидания от использования таких технологий. ИИ станет помощником человека на производстве и в быту, заменив тяжелый монотонный труд (24%). ИИ повысит производительность труда (15%). ИИ позволит создать новые профессии (12%). ИИ поможет людям повысить уровень благосостояния (5%) <…>", - отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. По его словам, дальнейшее развитие и грамотное использование технологий ИИ позволит существенно повысить и уровень обслуживания, и уровень благосостояния общества. Большинство респондентов полагают, что сильнее всего ИИ внедрится в IT-сферу — такой вариант выбрали больше половины (52%) участников опроса. Каждый третий (35%) считает, что ИИ будет востребован в сфере безопасности, каждый четвертый (27%) — в медицине, а каждый шестой (17%) — в образовании. Еще 9% россиян ожидают внедрения данных технологий в сферу услуг, по 7% — в творческих профессиях и перевозках. Каждый шестой (17%) россиянин уверен, что ощутимые изменения от использования ИИ произойдут на горизонте до 15 лет, каждый седьмой (14%) ждёт изменений в течение 10 лет, а каждый восьмой — уже через пять лет. Меньше всего тех, кто ждёт изменений на горизонте от 25 до 40 лет, — 6,5% и 6% соответственно. Ещё 14% россиян уверены, что никаких изменений с внедрением ИИ ждать не стоит. Среди тех участников опроса, кто не ожидает в своей жизни изменений к лучшему от внедрения искусственного интеллекта, большинство в качестве причины недоверия к данной технологии назвали сбои и ошибки, к которым приводит использование ИИ (35%). Не понимают, как он работает, 31% опрошенных. Каждого пятого смущает, что искусственный интеллект лишен морали, этики и чувств. 14% уверены, что с помощью ИИ можно совершать преступления, 5% — что развитие искусственного интеллекта приводит к деградации человека. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы