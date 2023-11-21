https://ria.ru/20231121/investpotentsial-1910840682.html

Руденя представил инвестпотенциал Тверской области в КНР

Руденя представил инвестпотенциал Тверской области в КНР - РИА Новости, 21.11.2023

Руденя представил инвестпотенциал Тверской области в КНР

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в рамках бизнес-миссии в КНР представил инвестиционный потенциал региона, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:38

2023-11-21T15:38

2023-11-21T15:38

тверская область

игорь руденя

китай

экономика

инвестиции

тверская область

потенциал

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ТВЕРЬ, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в рамках бизнес-миссии в КНР представил инвестиционный потенциал региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Во вторник в рамках бизнес-миссии в КНР в Шэньяне Руденя, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, представители бизнеса и органов власти Верхневолжья приняли участие в конференции по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между Тверской областью и провинцией Ляонин. На конференции был представлен инвестиционный потенциал Тверской области. "Сегодня самыми перспективными для реализации инвестиционных проектов являются отрасли машиностроения, дерево- и металлообработки, электронной, электротехнической, химической, фармацевтической, легкой и пищевой промышленности и другие секторы. Мы со своей стороны обеспечиваем всестороннюю поддержку проектов", - сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба. Губернатор сообщил, что в регионе действуют особые экономические зоны, территория опережающего развития, индустриальные и инновационно-промышленные парки с максимально благоприятным режимом для ведения бизнеса. Ведется сопровождение проектов с момента принятия решения об их реализации до ввода объектов и дальнейшего продвижения компаний на рынках. Поддержка, в том числе касается выделения земельных участков, их обеспечения инфраструктурой, льготных налоговых режимов, предоставления субсидий, подготовки кадров. Всего с 2016-2022 годы в регионе реализовано 82 проекта, в которые вложено более 106 миллиардов рублей, создано почти 12 тысяч рабочих мест. В настоящее время реализуется 87 проектов, заявлен ввод 24 тысяч рабочих мест и привлечение более 212 миллиардов рублей инвестиций. В 2024 году в Тверской области запланирован Месяц гостеприимства для китайских партнеров и предпринимателей. Руденя пригласил на него участников события. Среди перспективных отраслей провинции Ляонин названы металлургия, нефтехимия, машиностроение. Также развиты текстильная и швейная промышленность, телекоммуникации, деревообработка и фармацевтика, выпуск электроники. "Мы наметили основные направления нашего взаимодействия: это торговля, строительство, радиоэлектронная промышленность, машиностроение. В ближайшее время будут подготовлены предложения по участию российских и китайских предпринимателей в развитии наших двусторонних взаимоотношений. Основные проекты – привлечение китайского бизнеса в технопарки, участие компаний из Китая в возведении инфраструктурных объектов в тверском регионе. Это также новые возможности двустороннего сотрудничества в агропроме, пищепроме, в медицине, сфере туризма и, конечно, культурный обмен", - отметил по итогам мероприятия Руденя, его цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231120/sotrudnichestvo-1910652389.html

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игорь руденя, китай, экономика, инвестиции, тверская область, потенциал