https://ria.ru/20231121/inoagenty-1910910196.html
Хамзаев прокомментировал предложение запретить въезд в Россию иноагентам
Хамзаев прокомментировал предложение запретить въезд в Россию иноагентам - РИА Новости, 21.11.2023
Хамзаев прокомментировал предложение запретить въезд в Россию иноагентам
Запрет на въезд в Россию для иноагентов противоречит российской Конституции, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T20:00
2023-11-21T20:00
2023-11-21T20:43
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запрет на въезд в Россию для иноагентов противоречит российской Конституции, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев."Никто не имеет права запретить гражданам России въезд в страну по Конституции", - сказал Хамзаев, комментируя предложение общественников предусмотреть запрет на въезд иноагентам в Россию.По его словам, Россию ожидает вторая волна релокантов после уже вернувшихся олигархов, певцов и звёзд. Хамзаев отдельно подчеркнул, что вернувшиеся релоканты - лучшая антиреклама Запада и поведения беглецов."В страну ожидается массовый возврат иноагентов, нельзя пропустить, чтобы каждый под камеру рассказал свои негативные ощущения от жизни на Западе. А допустить их в Россию можно. Я уверен, после увиденного на Западе все вернувшиеся в Россию иноагенты проголосуют и будут агитировать голосовать за нашего президента. А тех, кто нарушил закон - наказать по всей строгости", - заключил Хамзаев.
https://ria.ru/20231121/muratov-1910894874.html
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россия, султан хамзаев, госдума рф
Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ
Хамзаев прокомментировал предложение запретить въезд в Россию иноагентам
Хамзаев: запрет на въезд в Россию для иноагентов противоречит конституции
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запрет на въезд в Россию для иноагентов противоречит российской Конституции, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев.
"Никто не имеет права запретить гражданам России въезд в страну по Конституции", - сказал Хамзаев, комментируя предложение общественников предусмотреть запрет на въезд иноагентам в Россию.
По его словам, Россию ожидает вторая волна релокантов после уже вернувшихся олигархов, певцов и звёзд. Хамзаев отдельно подчеркнул, что вернувшиеся релоканты - лучшая антиреклама Запада и поведения беглецов.
"В страну ожидается массовый возврат иноагентов, нельзя пропустить, чтобы каждый под камеру рассказал свои негативные ощущения от жизни на Западе. А допустить их в Россию можно. Я уверен, после увиденного на Западе все вернувшиеся в Россию иноагенты проголосуют и будут агитировать голосовать за нашего президента. А тех, кто нарушил закон - наказать по всей строгости", - заключил Хамзаев.
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