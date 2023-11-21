https://ria.ru/20231121/inoagenty-1910910196.html

Хамзаев прокомментировал предложение запретить въезд в Россию иноагентам

Хамзаев прокомментировал предложение запретить въезд в Россию иноагентам - РИА Новости, 21.11.2023

Хамзаев прокомментировал предложение запретить въезд в Россию иноагентам

Запрет на въезд в Россию для иноагентов противоречит российской Конституции, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:00

2023-11-21T20:00

2023-11-21T20:43

россия

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запрет на въезд в Россию для иноагентов противоречит российской Конституции, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев."Никто не имеет права запретить гражданам России въезд в страну по Конституции", - сказал Хамзаев, комментируя предложение общественников предусмотреть запрет на въезд иноагентам в Россию.По его словам, Россию ожидает вторая волна релокантов после уже вернувшихся олигархов, певцов и звёзд. Хамзаев отдельно подчеркнул, что вернувшиеся релоканты - лучшая антиреклама Запада и поведения беглецов."В страну ожидается массовый возврат иноагентов, нельзя пропустить, чтобы каждый под камеру рассказал свои негативные ощущения от жизни на Западе. А допустить их в Россию можно. Я уверен, после увиденного на Западе все вернувшиеся в Россию иноагенты проголосуют и будут агитировать голосовать за нашего президента. А тех, кто нарушил закон - наказать по всей строгости", - заключил Хамзаев.

https://ria.ru/20231121/muratov-1910894874.html

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россия, султан хамзаев, госдума рф