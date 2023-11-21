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Инновации ТЭК, ИИ и деревообработки покажет миссия Made in Russia в Каире - РИА Новости, 21.11.2023
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19:24 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/innovatsii-1910902868.html
Инновации ТЭК, ИИ и деревообработки покажет миссия Made in Russia в Каире
Инновации ТЭК, ИИ и деревообработки покажет миссия Made in Russia в Каире - РИА Новости, 21.11.2023
Инновации ТЭК, ИИ и деревообработки покажет миссия Made in Russia в Каире
Российские инновации в области топливно-энергетического комплекса, искусственного интеллекта и деревообработки представят в Каире в ходе бизнес-миссии Made in... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:24
2023-11-21T19:24
бренд сделано в россии (made in russia)
каир (город)
египет
бизнес
технологии
искусственный интеллект
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские инновации в области топливно-энергетического комплекса, искусственного интеллекта и деревообработки представят в Каире в ходе бизнес-миссии Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."5 и 6 декабря в столице Египта, городе Каире, пройдет многоотраслевая бизнес-миссия под брендом Made in Russia. Отечественные инновации представят 13 производителей", - говорится в сообщении.Цель бизнес-миссии - рост присутствия российского бизнеса за рубежом, налаживание и расширение торгово-экономического сотрудничества, поиск деловых партнеров в Египте и обмен опытом.Российские компании привезут в Каир оборудование и сервисы для деревообрабатывающей и нефтегазовой промышленности, новые технологии трубопроводного транспорта, решения для различных сфер бизнеса на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, а также другую продукцию.Кроме того, одна компания встретится с египетскими партнерами для обсуждения создания совместного производства подсолнечного масла.В рамках бизнес-миссии состоится многосторонняя деловая встреча с Федерацией египетской промышленности (FEI), в которой примут участие представители российской официальной делегации и компании из России. Одной из задач федерации является содействие развитию международных отношений и торговли, что и обсудят участники встречи.В ходе встречи, в частности, поднимут вопросы особенностей выхода на рынок Египта, специфики регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, а также перспектив экспорта российской продукции и возможностей участия российских компаний в инфраструктурном и технологическом развитии Египта.Российские производители отправятся в Египет при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях и выставках под брендом Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20231115/ekspozitsiya-1909620713.html
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бренд сделано в россии (made in russia), каир (город), египет, бизнес, технологии, искусственный интеллект
Бренд Сделано в России (Made in Russia), Каир (город), Египет, Бизнес, Технологии, Искусственный интеллект

Инновации ТЭК, ИИ и деревообработки покажет миссия Made in Russia в Каире

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские инновации в области топливно-энергетического комплекса, искусственного интеллекта и деревообработки представят в Каире в ходе бизнес-миссии Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"5 и 6 декабря в столице Египта, городе Каире, пройдет многоотраслевая бизнес-миссия под брендом Made in Russia. Отечественные инновации представят 13 производителей", - говорится в сообщении.
Цель бизнес-миссии - рост присутствия российского бизнеса за рубежом, налаживание и расширение торгово-экономического сотрудничества, поиск деловых партнеров в Египте и обмен опытом.
Российские компании привезут в Каир оборудование и сервисы для деревообрабатывающей и нефтегазовой промышленности, новые технологии трубопроводного транспорта, решения для различных сфер бизнеса на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, а также другую продукцию.
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Экспозиция под брендом Made in Russia открылась на WETEX & Dubai Solar Show
15 ноября, 16:00
Кроме того, одна компания встретится с египетскими партнерами для обсуждения создания совместного производства подсолнечного масла.
В рамках бизнес-миссии состоится многосторонняя деловая встреча с Федерацией египетской промышленности (FEI), в которой примут участие представители российской официальной делегации и компании из России. Одной из задач федерации является содействие развитию международных отношений и торговли, что и обсудят участники встречи.
В ходе встречи, в частности, поднимут вопросы особенностей выхода на рынок Египта, специфики регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, а также перспектив экспорта российской продукции и возможностей участия российских компаний в инфраструктурном и технологическом развитии Египта.
Российские производители отправятся в Египет при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях и выставках под брендом Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
 
Бренд Сделано в России (Made in Russia)Каир (город)ЕгипетБизнесТехнологииИскусственный интеллект
 
 
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