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Борт МЧС вылетел в Египет для доставки в Газу гумпомощи на 27 тонн

Борт МЧС вылетел в Египет для доставки в Газу гумпомощи на 27 тонн - РИА Новости, 21.11.2023

Борт МЧС вылетел в Египет для доставки в Газу гумпомощи на 27 тонн

МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, самолет Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T06:25

2023-11-21T06:25

2023-11-21T06:26

россия

махачкала

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир путин

александр куренков (мчс)

красный полумесяц

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, самолет Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщается в Telegram-канале министерства."Борт МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа... Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш. Там гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут его жителям сектора Газа", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

россия

махачкала

египет

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россия, махачкала, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, александр куренков (мчс), красный полумесяц, в мире