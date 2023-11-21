https://ria.ru/20231121/gumpomosch-1910700252.html

Американские сенаторы призвали Байдена наладить поставку гумпомощи в Газу

Американские сенаторы призвали Байдена наладить поставку гумпомощи в Газу - РИА Новости, 21.11.2023

Американские сенаторы призвали Байдена наладить поставку гумпомощи в Газу

Группа сенаторов США в понедельник направила письмо президенту Джо Байдену, в котором среди прочего призвала его содействовать обеспечению бесперебойных... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T00:25

2023-11-21T00:25

2023-11-21T00:25

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов США в понедельник направила письмо президенту Джо Байдену, в котором среди прочего призвала его содействовать обеспечению бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил один из подписавших обращение - демократ от штата Вирджиния Тим Кейн. В письме, подписанном сенаторами Тэмми Болдуином (демократ от Висконсина), Крисом Ван Холленом (демократ от Мэриленда) и рядом других, законодатели призывают Байдена "работать с Израилем и международными партнерами США над реализацией плана по защите гражданских лиц в секторе Газа, обеспечению устойчивых поставок гуманитарной помощи и достижению цели по долгосрочному прекращению грозы со стороны ХАМАС". Помимо этого, в обращении содержится призыв к защите гражданских лиц и объектов в охваченной конфликтом Газе, открытию пограничного перехода "Керем-Шалом" и оказанию медицинской помощи всем пострадавшим. "Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам и побудите нашего союзника в лице Израиля предпринять немедленные шаги по оказанию критически важной гуманитарной помощи невинным гражданам в секторе Газа", - заявили сенаторы. Они отдельно подчеркнули, что палестино-израильский конфликт "не может быть урегулирован путем лишь применения силы". "Сохранение жизней невинных людей и уважение к ним являются одновременно морально правильным шагом и наилучшей надеждой на выстраивание безопасности, стабильности и мира в регионе", - следует из обращения законодателей к хозяину Белого дома. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/gumpomosch-1910249404.html

https://ria.ru/20231116/gaza-1909745388.html

https://ria.ru/20231115/ashshafa-1909569463.html

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в мире, израиль, россия, сша, джо байден, тим кейн (сенатор), владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году