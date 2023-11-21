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Сергей Глазьев: международной торговой системе грозит полное разрушение

Сергей Глазьев: международной торговой системе грозит полное разрушение - РИА Новости, 21.11.2023

Сергей Глазьев: международной торговой системе грозит полное разрушение

Международная торговая система сегодня стоит на пороге отречения от привычного американоцентричного мироустройства: все больше стран отказываются признавать... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:00

2023-11-21T16:00

2023-11-21T16:00

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евразийская экономическая комиссия

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Международная торговая система сегодня стоит на пороге отречения от привычного американоцентричного мироустройства: все больше стран отказываются признавать гегемонию доллара и настаивают на уважении собственного суверенитета, призывая отменить такие меры экономического принуждения, как самовольное введение торговых эмбарго странами Запада против России и Белоруссии. В анклаве стран, стремящихся доказать свою экономическую независимость и ожидающих изменения международной экономической парадигмы, стоят и страны Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН), все больше выражающие несогласие с торговыми барьерами и стремящиеся налаживать связи с Россией и Евразийским союзом. Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил в интервью корреспонденту РИА новости Ульяне Мирошкиной, что сегодня международная торговая система стоит на пороге разрушения, за которым последует новый, основанный на взаимном уважении национальных суверенитетов мирохозяйственный уклад.– Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и АСЕАН был подписан в 2018 году. Как вы охарактеризуете сотрудничество между АСЕАН и ЕЭК в течение этих пяти лет? Какие успехи были достигнуты за это время?– Сотрудничество идет вполне успешно. Несмотря на то, что на этот период пришлась пандемия COVID-19, мы успешно выполнили практически все намеченные планы, регулярно обмениваясь информацией о ходе наших интеграционных процессов. Мы проводили достаточно представительные мероприятия, например, конференцию по вопросам региональной экономической интеграции, она проходила в Евразийской комиссии в онлайн-формате с участием и секретариата, и стран АСЕАН. В таком же формате мы проводили конференцию по цифровой повестке ЕАЭС. Надо сказать, что эти мероприятия вызывали большой интерес у делегатов и представителей АСЕАН.Мы поддерживаем постоянный контакт между организациями, который подстегивается тем, что с рядом стран АСЕАН мы уже имеем преференциальные торговые отношения – это Вьетнам, Сингапур, переговоры о ЗСТ ведутся сейчас и с Индонезией. Это сказывается и на динамике товарооборота, в этом году мы констатировали рекордные двузначные темпы роста впервые за все время нашего взаимодействия. Мы считаем, что за эти пять лет был создан хороший задел, который обеспечит взаимопонимание, возможность взаимно содействовать изменению нормативного регулирования, а также налаженный контакт по обмену информацией, представляющей интерес. Мне представляется, что взаимодействие Евразийской экономической комиссии с рядом стран АСЕАН вполне соответствует требованию времени.– За счет каких сфер компетенции ЕЭК можно было бы нарастить сотрудничество с АСЕАН, что интересно нашим коллегам в Юго-Восточной Азии?– Совместная торговля и совместные инвестиции могут быть интересны для деловых кругов, которые только-только открывают для себя АСЕАН как динамичного и полноценного игрока с населением более 600 миллионов человек. Этот регион, учитывая растущий темп роста ВВП и другие показатели, становится локомотивом мировой экономики. И государства Евразии много что могли бы ему предложить. АСЕАН способна поглощать практически все, что мы производим, начиная от нефтепродуктов и минеральных удобрений, которые мы и сейчас поставляем на эти рынки, и заканчивая кораблями и самолетами. Некоторые страны АСЕАН имеют хороший опыт сотрудничества с Россией в военно-технической сфере. В общем, всю продукцию, которая производится в России, они могут потреблять, лишь бы она была конкурентоспособной и соответствовала стандартам цены и качества. Так что здесь нет каких-либо ограничений в торговле. Есть сферы, которые развиваются "стихийно", без какого-то государственного воздействия, например, туризм или торговля биржевыми товарами. Есть сферы, которым, напротив, нужна поддержка правительства, например, торговля высокими технологиями.– С какими странами АСЕАН на сегодняшний день интересно обсуждать снятие торгово-экономических барьеров?– В принципе, все страны АСЕАН предлагают преференциальную торговлю, они к этому привыкли. У них внутри практически полностью либерализована торговля, под нее попадает 97% товарных позиций, с внешнем миром у них также достаточно открытая экономика и низкий импортный тариф. Так что АСЕАН со своей стороны готова с нами двигаться по пути преференциальных соглашений. Тут стоит вопрос приоритетов, связанный со степенью торгово-экономического сотрудничества. Скажем, Индонезия – огромная страна с большими перспективами для развития, и, конечно, ее рынок очень емкий. Есть и страны поменьше, с которыми у нас пока нет даже меморандумов о сотрудничестве, хотя они и изъявляют готовность сближаться. Это требует некоторого времени. Типичной для азиатских стран чертой являются неофициальные торговые барьеры и отсутствие четкой регламентации. Здесь очень много неформальных взаимоотношений, что затрудняет проведение переговоров и отнимает много времени.– Можно ли сказать, что пока другие международные организации стремятся к построению барьеров в торговле с Россией и Евразией, то АСЕАН, наоборот, стремится к либерализации и ликвидации торговых барьеров?– Да, так было и раньше, так ситуация обстоит и сейчас. Несмотря на политическое давление недружественных стран, АСЕАН не меняет своего курса на сближение с Россией.– Как вы считаете, могут ли страны Евразийского союза и страны АСЕАН взаимодействовать в рамках инициативы Китая "Один пояс – один путь"?– У нас здесь нет общих форматов взаимодействия, и я не думаю, что к этому стоит стремиться, поскольку мягкая интеграция, присущая АСЕАН, не предполагает, что мы будем выстраивать общую позицию по отношению к третьим странам. И со стороны АСЕАН, и с нашей стороны нет желания каким-то образом ограничивать свободу взаимодействия с третьими сторонами нашими совместными обязательствами.– По вашему мнению, до сих пор ли актуален вопрос получения Евразийским экономическим союзом статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации (ВТО)?– Мы, естественно, являемся участниками международной торговой системы, поэтому нам важно присутствие в ВТО. Замечу, что в этом даже нет особой жизненной необходимости, поскольку в ВТО участвует большая часть наших государств-членов, и обязательства России перед ВТО являются частью нашей договорно-правовой базы. Тем не менее, и представительство Евразийского экономического союза в ООН, и в ВТО – это важные вопросы, которые сегодня невозможно решить из-за агрессивной позиции стран Запада по отношению к нам. Однако я думаю, что со временем Запад перестанет играть ведущую роль в международных правовых системах, которые он сегодня сам и разрушил. Западные страны сами не исполняют нормы международного права и другим стараются мешать это делать. Но этот смутный период закончится после того, как центр мировой экономики окончательно сместится в Азию, и страны Запада с их позицией не будут иметь такого уж большого значения. Так что со временем этот вопрос мы будем решать вновь – уже в других политико-экономических реалиях.– Сергей Юрьевич, сейчас "Дни ЕАЭС" в АСЕАН принимает Индонезия, которой, возможно, было бы особенно актуально смещение вектора в руководстве ВТО – страна не первый год пытается отстоять свое право запретить экспорт никеля, которое оспаривается Евросоюзом. Как вы считаете, отреагировала бы Индонезия и другие страны АСЕАН позитивно на смещение парадигмы международной торговли?– На самом деле, эта проблема стоит даже более широко. Новый мирохозяйственный уклад, к которому все страны постепенно переходят, предполагает значительно большее разнообразие, чем то, что мы видели в прошлом укладе, будь то советская система или американоцентричный порядок. В новом мирохозяйственном укладе не предполагается каких-то универсальных форм валютных режимов или торгового регулирования, наоборот, восстанавливается значение национального суверенитета и международного права, основанного на национальном суверенитете. Претерпеть изменения должна и Всемирная торговая организация, правила которой, по-моему, сегодня вообще все игнорируют, причем западные страны первыми показывают пример того, как они могут произвольно накладывать эмбарго на поставки товаров в Россию, Белоруссию, и даже "выкручивать руки" некоторым странам, пытаясь мешать им спокойно вести взаимную торговлю. Запад беспардонно вмешивается во внутренние дела всех государств мира. Все это уйдет в скором времени. Страны, которые имеют возможность политического суверенитета, уже уходят от использования доллара, уходят от американской зависимости, понимая, что это противоречит их экономическим интересам. Так что Всемирной торговой организации так же придется считаться с суверенным правом каждого государства защищать свои интересы так, как оно считает нужным. Я думаю, что над международной торговой системой сегодня нависла угроза полного разрушения. Необходимо признать, что страны-кураторы ВТО, которые там доминируют, первые нарушают нормы ВТО. Они фактически обнулили свои собственные обязательства и показали дурной пример всем остальным, думая, что это так и останется незамеченным. То, что странам Запада якобы можно делать, что угодно, а другим нельзя – это уже неверно, так уже никогда не будет. Я думаю, что ВТО придется смягчить свое регулирование и признать возможность исключений из тех или иных взаимных торговых обязательств.– На полях ПМЭФ ЕЭК и правительство Мьянмы подписали меморандум о сотрудничестве, по которому стороны договорились о создании совместной рабочей группы. Ее первое заседание должно было состояться скоро в Москве. Какие есть у сторон ожидания от первого заседания?– Мьянма очень активно участвует в наших обсуждениях, их делегации всегда очень представительные, а повестка – достаточно обширная. Они стремятся выйти из той изоляции, в которой находятся в настоящий момент, поэтому Мьянма открыта к диалогу по самому широкому кругу вопросов. У нас очень много технических проблем, связанных, в том числе, с транспортной доступностью и неразвитостью финансовой инфраструктуры. Мне кажется, что Мьянма могла бы достаточно быстро интегрироваться в нашу торгово-экономическую систему, взяв в качестве образца нормативные регулирования ЕАЭС по части технических регламентов, санитарных, ветеринарных норм, а также норм таможенного контроля. Таким образом, они могли бы гармонизировать свою национальную систему с нашей, что существенно облегчило бы развитие торгово-экономических отношений. Здесь как раз тот случай, когда наша совместная рабочая группа могла бы сыграть большую роль в решении накопившихся затруднений.– Как вас приняли в Индонезии, какие первые впечатления от совместной работы в рамках "Дней ЕАЭС" в АСЕАН?– Тут нас всегда принимают тепло и с готовностью обсуждать все волнующие нас вопросы. И в этот раз атмосфера была теплой, конструктивной, диалог был достаточно содержательным и откровенным. Сегодня семинар был посвящен вопросам бизнес-взаимодействия, и было отмечено, что пока бизнес не очень активно пользуется возможностями, которые мы пытаемся создавать. Теплые отношения на государственном уровне и достаточно глубокое взаимопонимание пока еще не трансформировались в более эффективные экономические отношения. В частности, Иван Поляков, который возглавляет наш Деловой совет Россия-АСЕАН, выступил с очень интересным ориентиром. Он сказал, что через два года мы можем увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов, то есть поднять его в несколько раз. Я думаю, что это достаточно реальный ориентир, если мы сохраним те темпы роста, которые набрали и набираем в текущем году. Тогда мы можем за три-четыре года реализовать эту цель. А может быть и быстрее, если будут иметь место крупномасштабные проекты и расширение кооперации.

https://ria.ru/20231017/subsidirovanie-1903888200.html

https://radiosputnik.ru/20231105/1907589802.html

https://ria.ru/20231108/lavrov-1908102512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, торговля, россия, белоруссия, запад, в мире, сергей глазьев, евразийская экономическая комиссия