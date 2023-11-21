https://ria.ru/20231121/gaza-1910935774.html
СМИ: число жертв при израильском ударе по дому в Газе возросло до 15
СМИ: число жертв при израильском ударе по дому в Газе возросло до 15 - РИА Новости, 21.11.2023
СМИ: число жертв при израильском ударе по дому в Газе возросло до 15
Число погибших в результате удара израильской армии по жилому дому в Хан-Юнисе, расположенном в южной части сектора Газа, увеличилось до 15 человек, сообщает... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T22:55
2023-11-21T22:55
2023-11-21T23:10
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
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ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате удара израильской армии по жилому дому в Хан-Юнисе, расположенном в южной части сектора Газа, увеличилось до 15 человек, сообщает телеканал "Палестина".Ранее телеканал "Аль-Акса" сообщал, что в больницу "Насер" в Хан-Юнисе доставлено 10 погибших и 22 раненых в результате удара по жилому дому в квартале Хамад."Пятнадцать человек, среди которых дети, погибли при ударе оккупантов по квартире жилого дома в квартале Хамад в Хан-Юнисе", - сообщает телеканал.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС
СМИ: число жертв при израильском ударе по дому в Газе возросло до 15
"Палестина": число жертв при ударе ЦАХАЛ по дому в Хан-Юнисе возросло до 15
ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате удара израильской армии по жилому дому в Хан-Юнисе, расположенном в южной части сектора Газа, увеличилось до 15 человек, сообщает телеканал "Палестина".
Ранее телеканал "Аль-Акса" сообщал, что в больницу "Насер" в Хан-Юнисе доставлено 10 погибших и 22 раненых в результате удара по жилому дому в квартале Хамад.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
"Пятнадцать человек, среди которых дети, погибли при ударе оккупантов по квартире жилого дома в квартале Хамад в Хан-Юнисе", - сообщает телеканал.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысячи. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.