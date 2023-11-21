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Си Цзиньпин призвал прекратить коллективное наказание жителей Газы - РИА Новости, 21.11.2023
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18:39 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/gaza-1910895029.html
Си Цзиньпин призвал прекратить коллективное наказание жителей Газы
Си Цзиньпин призвал прекратить коллективное наказание жителей Газы - РИА Новости, 21.11.2023
Си Цзиньпин призвал прекратить коллективное наказание жителей Газы
Китай считает необходимым прекратить коллективное наказание населения сектора Газа, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров стран... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:39
2023-11-21T18:39
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
си цзиньпин
израиль
в мире
китай
брикс
россия
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Китай считает необходимым прекратить коллективное наказание населения сектора Газа, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции по ситуации в Газе. "Необходимо обеспечить безопасные и беспрепятственные каналы для гуманитарной помощи, предоставить больше гуманитарной помощи населению Газы, прекратить коллективное наказание жителей Газы, в том числе принудительное переселение, отключение воды и электричества", - заявил Си Цзиньпин. Он отметил, что для содействия смягчению гуманитарной ситуации в Газе Китай уже предоставил гуманитарную помощь на общую сумму в 2 миллиона долларов через Палестинскую национальную администрацию и агентства ООН, а также доставил в сектор Газа через Египет продовольствие, лекарства и другие предметы первой необходимости на сумму 15 миллионов юаней (2,1 миллиона долларов). "Китай в соответствии с потребностями населения Газы продолжит оказывать материальную помощь", - указал он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, си цзиньпин, израиль, в мире, китай, брикс, россия
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Си Цзиньпин, Израиль, В мире, Китай, БРИКС, Россия
Си Цзиньпин призвал прекратить коллективное наказание жителей Газы

Си Цзиньпин призвал прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Китай считает необходимым прекратить коллективное наказание населения сектора Газа, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции по ситуации в Газе.
"Необходимо обеспечить безопасные и беспрепятственные каналы для гуманитарной помощи, предоставить больше гуманитарной помощи населению Газы, прекратить коллективное наказание жителей Газы, в том числе принудительное переселение, отключение воды и электричества", - заявил Си Цзиньпин.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
Он отметил, что для содействия смягчению гуманитарной ситуации в Газе Китай уже предоставил гуманитарную помощь на общую сумму в 2 миллиона долларов через Палестинскую национальную администрацию и агентства ООН, а также доставил в сектор Газа через Египет продовольствие, лекарства и другие предметы первой необходимости на сумму 15 миллионов юаней (2,1 миллиона долларов).
"Китай в соответствии с потребностями населения Газы продолжит оказывать материальную помощь", - указал он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи.
Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАССи ЦзиньпинИзраильВ миреКитайБРИКСРоссия
 
 
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