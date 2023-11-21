https://ria.ru/20231121/gaza-1910891597.html

Страны БРИКС выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа

Страны БРИКС выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа - РИА Новости, 21.11.2023

Страны БРИКС выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа

Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в секторе Газа и призвали к немедленному гуманитарному перемирию, следует из коммюнике... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:27

2023-11-21T18:27

2023-11-21T19:09

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907977245_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_9d2546d01d88d2e7000f990da3540d5c.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в секторе Газа и призвали к немедленному гуманитарному перемирию, следует из коммюнике по итогам онлайн-саммита."Мы напомнили о наших национальных позициях в отношении ситуации в Газе, выраженных в Совете Безопасности ООН и Генассамблее ООН. Была выражена обеспокоенность в связи с последней эскалацией насилия после нападения 7 октября 2023 года и серьезным ухудшением ситуации в регионе", — говорится в документе.В частности, обеспокоенность вызывает тяжелая гуманитарная ситуация в самой Газе и на остальной территории "оккупированной Палестины", отметили лидеры БРИКС."Мы призвали к немедленному, прочному и долгосрочному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий".Мир и безопасность на Ближнем Востоке должны достигаться и поддерживаться в соответствии с международным правом и Уставом ООН и полным уважением к нему, подчеркивается в коммюнике.Кроме того, лидеры БРИКС: Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 13,3 тысячи человек, более 30 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231121/gaza-1910855390.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, брикс, в мире