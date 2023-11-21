https://ria.ru/20231121/gaza-1910891597.html
Страны БРИКС выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа
Страны БРИКС выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа - РИА Новости, 21.11.2023
Страны БРИКС выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа
Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в секторе Газа и призвали к немедленному гуманитарному перемирию, следует из коммюнике... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:27
2023-11-21T18:27
2023-11-21T19:09
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
брикс
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в секторе Газа и призвали к немедленному гуманитарному перемирию, следует из коммюнике по итогам онлайн-саммита."Мы напомнили о наших национальных позициях в отношении ситуации в Газе, выраженных в Совете Безопасности ООН и Генассамблее ООН. Была выражена обеспокоенность в связи с последней эскалацией насилия после нападения 7 октября 2023 года и серьезным ухудшением ситуации в регионе", — говорится в документе.В частности, обеспокоенность вызывает тяжелая гуманитарная ситуация в самой Газе и на остальной территории "оккупированной Палестины", отметили лидеры БРИКС."Мы призвали к немедленному, прочному и долгосрочному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий".Мир и безопасность на Ближнем Востоке должны достигаться и поддерживаться в соответствии с международным правом и Уставом ООН и полным уважением к нему, подчеркивается в коммюнике.Кроме того, лидеры БРИКС: Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 13,3 тысячи человек, более 30 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, брикс, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, БРИКС, В мире
Страны БРИКС выступили за немедленное прекращение огня в секторе Газа
Лидеры БРИКС поддержали усилия по прекращению огня в секторе Газа
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в секторе Газа и призвали к немедленному гуманитарному перемирию, следует из коммюнике по итогам онлайн-саммита.
"Мы напомнили о наших национальных позициях в отношении ситуации в Газе, выраженных в Совете Безопасности ООН
и Генассамблее
ООН. Была выражена обеспокоенность в связи с последней эскалацией насилия после нападения 7 октября 2023 года и серьезным ухудшением ситуации в регионе", — говорится в документе.
В частности, обеспокоенность вызывает тяжелая гуманитарная ситуация в самой Газе и на остальной территории "оккупированной Палестины", отметили лидеры БРИКС.
«
"Мы призвали к немедленному, прочному и долгосрочному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий".
Коммюнике по итогам онлайн-саммита БРИКС
Мир и безопасность на Ближнем Востоке должны достигаться и поддерживаться в соответствии с международным правом и Уставом ООН и полным уважением к нему, подчеркивается в коммюнике.
Кроме того, лидеры БРИКС:
- подтвердили, что справедливое и прочное разрешение палестино-израильского конфликта может быть достигнуто только мирными средствами;
- поддержали международные усилия с целью немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа;
- призвали немедленно освободить заложников, предоставить им гуманное обращение в соответствии с международным правом;
- осудили акты насилия, направленные против мирного населения Палестины и Израиля;
- призвали провести независимое и прозрачное расследование военных преступлений в секторе Газа;
- подчеркнули важность предотвращения дальнейшей дестабилизации и призвали все стороны проявить максимальную сдержанность, а тех, кто имеет влияние на них, — работать на благо этой цели.
Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля
и Палестины
, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 13,3 тысячи человек, более 30 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.