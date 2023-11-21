https://ria.ru/20231121/gaza-1910890781.html
Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность эскалацией насилия на Ближнем Востоке
Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность эскалацией насилия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.11.2023
Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность эскалацией насилия на Ближнем Востоке
Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в Газе и тяжелой гуманитарной ситуацией в регионе. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:24
2023-11-21T18:24
2023-11-21T18:37
в мире
брикс
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
израиль
сектор газа
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в Газе и тяжелой гуманитарной ситуацией в регионе."Мы напомнили о наших национальных позициях в отношении ситуации в Газе, выраженных в Совете Безопасности ООН и Генассамблее ООН. Была выражена обеспокоенность в связи с последней эскалацией насилия после нападения 7 октября 2023 года и серьезным ухудшением ситуации в регионе", - говорится в коммюнике по итогам онлайн-саммита.В заявление говорится, что, в частности, обеспокоенность вызывает тяжелая гуманитарная ситуация в самой Газе и на остальной территории "оккупированной Палестины".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, брикс, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, израиль, сектор газа, владимир путин
В мире, БРИКС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Израиль, Сектор Газа, Владимир Путин
Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность эскалацией насилия на Ближнем Востоке
Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность ухудшением ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в Газе и тяжелой гуманитарной ситуацией в регионе.
"Мы напомнили о наших национальных позициях в отношении ситуации в Газе, выраженных в Совете Безопасности ООН
и Генассамблее
ООН. Была выражена обеспокоенность в связи с последней эскалацией насилия после нападения 7 октября 2023 года и серьезным ухудшением ситуации в регионе", - говорится в коммюнике по итогам онлайн-саммита.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
В заявление говорится, что, в частности, обеспокоенность вызывает тяжелая гуманитарная ситуация в самой Газе и на остальной территории "оккупированной Палестины".
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи.
Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.