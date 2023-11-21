https://ria.ru/20231121/gaza-1910889044.html
Си Цзиньпин предложил созвать международную мирную конференцию по Газе
Си Цзиньпин предложил созвать международную мирную конференцию по Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Си Цзиньпин предложил созвать международную мирную конференцию по Газе
Китай призывает в ближайшее время созвать авторитетную международную конференцию для содействия скорейшему справедливому урегулированию в Газе, заявил во... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:16
2023-11-21T18:16
2023-11-21T18:16
в мире
си цзиньпин
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
китай
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Китай призывает в ближайшее время созвать авторитетную международную конференцию для содействия скорейшему справедливому урегулированию в Газе, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции по ситуации в Газе. "Китай призывает как можно скорее созвать более авторитетную международную мирную конференцию для достижения международного консенсуса по укреплению мира и содействия скорейшему всестороннему, справедливому и долговременному решению палестинского вопроса", - заявил Си Цзиньпин. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13,3 тысячи человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
израиль
китай
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, китай, палестина
В мире, Си Цзиньпин, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Китай, Палестина
Си Цзиньпин предложил созвать международную мирную конференцию по Газе
Си Цзиньпин: Китай выступает за созыв международной мирной конференции по Газе
ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Китай призывает в ближайшее время созвать авторитетную международную конференцию для содействия скорейшему справедливому урегулированию в Газе, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции по ситуации в Газе.
"Китай призывает как можно скорее созвать более авторитетную международную мирную конференцию для достижения международного консенсуса по укреплению мира и содействия скорейшему всестороннему, справедливому и долговременному решению палестинского вопроса", - заявил Си Цзиньпин.
Мир не готов воевать с Западом — и это проблема для Вашингтона Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13,3 тысячи человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага