https://ria.ru/20231121/gaza-1910881495.html

Иран призвал БРИКС через механизмы ООН остановить действия Израиля в Газе

Иран призвал БРИКС через механизмы ООН остановить действия Израиля в Газе - РИА Новости, 21.11.2023

Иран призвал БРИКС через механизмы ООН остановить действия Израиля в Газе

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе своего выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав стран-членов организации через соответствующие механизмы... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:46

2023-11-21T17:46

2023-11-21T17:46

в мире

израиль

иран

брикс

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ибрахим раиси

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ТЕГЕРАН, 21 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе своего выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав стран-членов организации через соответствующие механизмы Организации объединенных наций (ООН) принять резолюцию с целью прекращения преступлений Израиля против жителей Газы. Экстренное заседание БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке и в Газе, инициированное, как сообщало ранее иранское агентство IRNA, иранским президентом, проходит во вторник в формате видеоконференции. "В связи с неспособностью Совета Безопасности ООН выполнить свою миссию по обеспечению мира и безопасности и принять резолюцию о прекращении огня в Палестине, странам-членам БРИКС необходимо принять обязательную резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН в рамках Мирного механизма Организации Объединенных Наций против Израиля с целью остановить его преступления против народа Газы", - сказал иранский президент. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, брикс, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ибрахим раиси