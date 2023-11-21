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Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа - РИА Новости, 21.11.2023
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16:26 21.11.2023 (обновлено: 17:41 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/gaza-1910855390.html
Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа
Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа - РИА Новости, 21.11.2023
Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа
Россия и страны БРИКС могут сыграть ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, заявил Владимир Путин на внеочередном саммите объединения,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:26
2023-11-21T17:41
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия и страны БРИКС могут сыграть ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, заявил Владимир Путин на внеочередном саммите объединения, посвященном обострению на Ближнем Востоке."Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона", — сказал президент.К нынешней ситуации привело стремление США монополизировать функции по урегулированию конфликта, подчеркнул Путин. Таким образом, стала очевидна нежизнеспособность единоличных попыток разрубить "палестинский узел".&quot;Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно, но, когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, — это вызывает, конечно, особые чувства&quot;.Не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере несправедливости, а израильтяне не могут гарантировать безопасность своего государства, продолжил российский лидер. Это стало следствием саботажа решений ООН, которые предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины.Путин подчеркнул важность гуманитарных пауз, которые необходимы для освобождения заложников и эвакуации мирного населения Газы и иностранцев. В то же время самая актуальная задача — достижение долгосрочного и устойчивого перемирия.Российский лидер призвал не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и расширения географии конфликта.Он также назвал перспективным новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров стран БРИКС, предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
https://ria.ru/20231121/gaza-1910867307.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, В мире
Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа

Путин: страны БРИКС готовы сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия и страны БРИКС могут сыграть ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, заявил Владимир Путин на внеочередном саммите объединения, посвященном обострению на Ближнем Востоке.
"Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона", — сказал президент.
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К нынешней ситуации привело стремление США монополизировать функции по урегулированию конфликта, подчеркнул Путин. Таким образом, стала очевидна нежизнеспособность единоличных попыток разрубить "палестинский узел".
«

"Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно, но, когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, — это вызывает, конечно, особые чувства".

Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совместном заседании лидеров БРИКС
Владимир Путин
Не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере несправедливости, а израильтяне не могут гарантировать безопасность своего государства, продолжил российский лидер. Это стало следствием саботажа решений ООН, которые предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины.
Путин подчеркнул важность гуманитарных пауз, которые необходимы для освобождения заложников и эвакуации мирного населения Газы и иностранцев. В то же время самая актуальная задача — достижение долгосрочного и устойчивого перемирия.
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Российский лидер призвал не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и расширения географии конфликта.
Он также назвал перспективным новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров стран БРИКС, предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

В БРИКС входят Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено о решении пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами объединения с 1 января 2024 года.

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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияВ мире
 
 
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