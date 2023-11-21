Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа
Путин: страны БРИКС готовы сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия и страны БРИКС могут сыграть ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, заявил Владимир Путин на внеочередном саммите объединения, посвященном обострению на Ближнем Востоке.
"Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона", — сказал президент.
К нынешней ситуации привело стремление США монополизировать функции по урегулированию конфликта, подчеркнул Путин. Таким образом, стала очевидна нежизнеспособность единоличных попыток разрубить "палестинский узел".
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"Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно, но, когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, — это вызывает, конечно, особые чувства".
Не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере несправедливости, а израильтяне не могут гарантировать безопасность своего государства, продолжил российский лидер. Это стало следствием саботажа решений ООН, которые предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины.
Путин подчеркнул важность гуманитарных пауз, которые необходимы для освобождения заложников и эвакуации мирного населения Газы и иностранцев. В то же время самая актуальная задача — достижение долгосрочного и устойчивого перемирия.
Российский лидер призвал не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и расширения географии конфликта.
Он также назвал перспективным новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров стран БРИКС, предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
В БРИКС входят Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено о решении пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами объединения с 1 января 2024 года.