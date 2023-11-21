https://ria.ru/20231121/gaza-1910855390.html

Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа

Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа - РИА Новости, 21.11.2023

Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа

Россия и страны БРИКС могут сыграть ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, заявил Владимир Путин на внеочередном саммите объединения,... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:26

2023-11-21T16:26

2023-11-21T17:41

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

в мире

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия и страны БРИКС могут сыграть ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, заявил Владимир Путин на внеочередном саммите объединения, посвященном обострению на Ближнем Востоке."Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона", — сказал президент.К нынешней ситуации привело стремление США монополизировать функции по урегулированию конфликта, подчеркнул Путин. Таким образом, стала очевидна нежизнеспособность единоличных попыток разрубить "палестинский узел"."Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно, но, когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, — это вызывает, конечно, особые чувства".Не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере несправедливости, а израильтяне не могут гарантировать безопасность своего государства, продолжил российский лидер. Это стало следствием саботажа решений ООН, которые предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины.Путин подчеркнул важность гуманитарных пауз, которые необходимы для освобождения заложников и эвакуации мирного населения Газы и иностранцев. В то же время самая актуальная задача — достижение долгосрочного и устойчивого перемирия.Российский лидер призвал не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и расширения географии конфликта.Он также назвал перспективным новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров стран БРИКС, предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

https://ria.ru/20231121/gaza-1910867307.html

https://ria.ru/20231121/zalozhniki-1910855030.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, в мире