https://ria.ru/20231121/gaza-1910832211.html

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали работу группы по Газе

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали работу группы по Газе - РИА Новости, 21.11.2023

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали работу группы по Газе

Контактная группа по Газе стремится сотрудничать с РФ и всеми партнерами для прекращения военных нарушений в Газе, заявил на встрече с министром иностранных дел РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:22

2023-11-21T15:22

2023-11-21T15:22

саудовская аравия

в мире

сергей лавров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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сектор газа

хамас

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ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Контактная группа по Газе стремится сотрудничать с РФ и всеми партнерами для прекращения военных нарушений в Газе, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. "Стремимся сотрудничать с Россией и всеми партнерами для усиления международного реагирования, чтобы остановить военные нарушения в Газе", - заявил бен Фархан на встрече министерской контактной группы по сектору Газа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

саудовская аравия

россия

израиль

сектор газа

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саудовская аравия, в мире, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, израиль, сектор газа, хамас