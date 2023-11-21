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В МИД Саудовской Аравии прокомментировали работу группы по Газе - РИА Новости, 21.11.2023
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15:22 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/gaza-1910832211.html
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали работу группы по Газе
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали работу группы по Газе - РИА Новости, 21.11.2023
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали работу группы по Газе
Контактная группа по Газе стремится сотрудничать с РФ и всеми партнерами для прекращения военных нарушений в Газе, заявил на встрече с министром иностранных дел РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:22
2023-11-21T15:22
саудовская аравия
в мире
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
израиль
сектор газа
хамас
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ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Контактная группа по Газе стремится сотрудничать с РФ и всеми партнерами для прекращения военных нарушений в Газе, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. "Стремимся сотрудничать с Россией и всеми партнерами для усиления международного реагирования, чтобы остановить военные нарушения в Газе", - заявил бен Фархан на встрече министерской контактной группы по сектору Газа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
саудовская аравия
россия
израиль
сектор газа
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саудовская аравия, в мире, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, израиль, сектор газа, хамас
Саудовская Аравия, В мире, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Израиль, Сектор Газа, ХАМАС
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали работу группы по Газе

Саудовский МИД: группа стремится работать с РФ для остановки нарушений в Газе

© Фото : Мария Захарова/TelegramВстреча Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС
Встреча Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Встреча Сергея Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС
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ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Контактная группа по Газе стремится сотрудничать с РФ и всеми партнерами для прекращения военных нарушений в Газе, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
"Стремимся сотрудничать с Россией и всеми партнерами для усиления международного реагирования, чтобы остановить военные нарушения в Газе", - заявил бен Фархан на встрече министерской контактной группы по сектору Газа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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Саудовская АравияВ миреСергей ЛавровОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияИзраильСектор ГазаХАМАС
 
 
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