https://ria.ru/20231121/gaza-1910830378.html
Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля
Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля - РИА Новости, 21.11.2023
Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля
Трагедию в секторе Газа нельзя оправдать тем, что это были действия Израиля по самообороне, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:15
2023-11-21T15:15
2023-11-21T15:15
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израиль
саудовская аравия
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Трагедию в секторе Газа нельзя оправдать тем, что это были действия Израиля по самообороне, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. "Эту человеческую трагедию (в секторе Газа - ред.) нельзя оправдать предлогом самообороны (Израиля - ред.)", - заявил бен Фархан на встрече министерской контактной группы по сектору Газа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, саудовская аравия, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля
Бен Фархан: трагедию в Газе нельзя оправдать предлогом самообороны Израиля