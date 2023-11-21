https://ria.ru/20231121/gaza-1910830378.html

Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля

Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля - РИА Новости, 21.11.2023

Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля

Трагедию в секторе Газа нельзя оправдать тем, что это были действия Израиля по самообороне, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:15

2023-11-21T15:15

2023-11-21T15:15

в мире

израиль

саудовская аравия

сергей лавров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Трагедию в секторе Газа нельзя оправдать тем, что это были действия Израиля по самообороне, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. "Эту человеческую трагедию (в секторе Газа - ред.) нельзя оправдать предлогом самообороны (Израиля - ред.)", - заявил бен Фархан на встрече министерской контактной группы по сектору Газа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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саудовская аравия

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, саудовская аравия, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году