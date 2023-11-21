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Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля - РИА Новости, 21.11.2023
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15:15 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/gaza-1910830378.html
Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля
Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля - РИА Новости, 21.11.2023
Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля
Трагедию в секторе Газа нельзя оправдать тем, что это были действия Израиля по самообороне, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:15
2023-11-21T15:15
в мире
израиль
саудовская аравия
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Трагедию в секторе Газа нельзя оправдать тем, что это были действия Израиля по самообороне, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. "Эту человеческую трагедию (в секторе Газа - ред.) нельзя оправдать предлогом самообороны (Израиля - ред.)", - заявил бен Фархан на встрече министерской контактной группы по сектору Газа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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израиль
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в мире, израиль, саудовская аравия, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовский МИД: трагедию в Газе нельзя оправдать самообороной Израиля

Бен Фархан: трагедию в Газе нельзя оправдать предлогом самообороны Израиля

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
ТУНИС, 21 ноя - РИА Новости. Трагедию в секторе Газа нельзя оправдать тем, что это были действия Израиля по самообороне, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
"Эту человеческую трагедию (в секторе Газа - ред.) нельзя оправдать предлогом самообороны (Израиля - ред.)", - заявил бен Фархан на встрече министерской контактной группы по сектору Газа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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В миреИзраильСаудовская АравияСергей ЛавровОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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