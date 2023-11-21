https://ria.ru/20231121/gaza-1910815689.html

Лавров назвал прекращение боевых действий в Газе главным приоритетом

Лавров назвал прекращение боевых действий в Газе главным приоритетом - РИА Новости, 21.11.2023

Лавров назвал прекращение боевых действий в Газе главным приоритетом

Объем поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточен, сейчас главный приоритет - прекращение боевых действий, освобождение заложников и решение... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:30

2023-11-21T14:30

2023-11-21T14:47

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сергей лавров

саудовская аравия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточен, сейчас главный приоритет - прекращение боевых действий, освобождение заложников и решение гуманитарных вопросов, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы уже наблюдаем катастрофические гуманитарные последствия в секторе Газа. Объем поступающей гуманитарной помощи явно недостаточен. Агентства, занимающиеся гуманитарной помощью в рамках ООН бьют тревогу", - на встрече с членами делегации совместного комитета ЛАГ и ОИС."Сегодня главным приоритетом является решение неотложных задач. Как я уже сказал, (это - ред.) прекращение боевых действий, решение гуманитарных вопросов, освобождение заложников", - добавил министр.Во вторник в Москве проходит встреча Лаврова с членами делегации совместного комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), куда входят главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и генсек ОИС.Их делегацию на переговорах в Москве, по данным РИА Новости, возглавил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, саудовская аравия