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Армия Израиля заявила, что окружила район Джебалия в секторе Газа - РИА Новости, 21.11.2023
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11:00 21.11.2023 (обновлено: 11:34 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/gaza-1910749979.html
Армия Израиля заявила, что окружила район Джебалия в секторе Газа
Армия Израиля заявила, что окружила район Джебалия в секторе Газа - РИА Новости, 21.11.2023
Армия Израиля заявила, что окружила район Джебалия в секторе Газа
Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружили район Джебалия на севере сектора Газа в рамках подготовки к наземным операциям, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:00
2023-11-21T11:34
в мире
израиль
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя — РИА Новости. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружили район Джебалия на севере сектора Газа в рамках подготовки к наземным операциям, сообщила пресс-служба армии. "162-я дивизия завершила окружение Джебалии и приготовилась к продолжению наступления. &lt;...&gt; Артиллерийские соединения 215-й дивизии вместе с ВВС работали над подготовкой местности к бою в Джебалии. Силы атаковали цели террористов с помощью истребителей и БПЛА. Среди целей были три подземные шахты на окраине Джебалии, где были обнаружены террористы", — говорится в сообщении. Силы 551-й бригады совместно со спецназом действовали к северу от Джебалии для ликвидации целей и расчистки пути для движения войск. Всего ВВС Израиля за минувшие сутки нанесли удары по примерно 250 целям ХАМАС на севере сектора Газа.Новый виток противостояния между Израилем и движением ХАМАС начался после того, как утром 7 октября палестинские силы из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава.В конце октября началась наземная фаза израильской операции. Город Газу окружили сухопутные силы, а анклав фактически разделен на южную и северную части.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что окружила район Джебалия в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил, что окружил район Джебалия в секторе Газа и готовится к зачистке

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя — РИА Новости. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружили район Джебалия на севере сектора Газа в рамках подготовки к наземным операциям, сообщила пресс-служба армии.
"162-я дивизия завершила окружение Джебалии и приготовилась к продолжению наступления. <...> Артиллерийские соединения 215-й дивизии вместе с ВВС работали над подготовкой местности к бою в Джебалии. Силы атаковали цели террористов с помощью истребителей и БПЛА. Среди целей были три подземные шахты на окраине Джебалии, где были обнаружены террористы", — говорится в сообщении.
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Силы 551-й бригады совместно со спецназом действовали к северу от Джебалии для ликвидации целей и расчистки пути для движения войск.
Всего ВВС Израиля за минувшие сутки нанесли удары по примерно 250 целям ХАМАС на севере сектора Газа.
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Новый виток противостояния между Израилем и движением ХАМАС начался после того, как утром 7 октября палестинские силы из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции. Город Газу окружили сухопутные силы, а анклав фактически разделен на южную и северную части.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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