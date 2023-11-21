https://ria.ru/20231121/gaza-1910749979.html

Армия Израиля заявила, что окружила район Джебалия в секторе Газа

Армия Израиля заявила, что окружила район Джебалия в секторе Газа - РИА Новости, 21.11.2023

Армия Израиля заявила, что окружила район Джебалия в секторе Газа

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружили район Джебалия на севере сектора Газа в рамках подготовки к наземным операциям, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:00

2023-11-21T11:00

2023-11-21T11:34

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя — РИА Новости. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружили район Джебалия на севере сектора Газа в рамках подготовки к наземным операциям, сообщила пресс-служба армии. "162-я дивизия завершила окружение Джебалии и приготовилась к продолжению наступления. <...> Артиллерийские соединения 215-й дивизии вместе с ВВС работали над подготовкой местности к бою в Джебалии. Силы атаковали цели террористов с помощью истребителей и БПЛА. Среди целей были три подземные шахты на окраине Джебалии, где были обнаружены террористы", — говорится в сообщении. Силы 551-й бригады совместно со спецназом действовали к северу от Джебалии для ликвидации целей и расчистки пути для движения войск. Всего ВВС Израиля за минувшие сутки нанесли удары по примерно 250 целям ХАМАС на севере сектора Газа.Новый виток противостояния между Израилем и движением ХАМАС начался после того, как утром 7 октября палестинские силы из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава.В конце октября началась наземная фаза израильской операции. Город Газу окружили сухопутные силы, а анклав фактически разделен на южную и северную части.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году