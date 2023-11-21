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МИД Турции: контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве

МИД Турции: контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве - РИА Новости, 21.11.2023

МИД Турции: контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве

Контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа сегодня проведет переговоры в Москве, сообщили в Министерстве иностранных дел Турции. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T09:21

2023-11-21T09:21

2023-11-21T10:03

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АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа сегодня проведет переговоры в Москве, сообщили в Министерстве иностранных дел Турции."Основной целью контактной группы является скорейшее объявление прекращения огня и доставка гуманитарной помощи в Газу. <...> С этой целью будет осуществлен ряд визитов, в частности, к постоянным членам Совета Безопасности ООН. Вчера группа совершила свой первый визит в Пекин. Они встретились с министром иностранных дел КНР. Сегодня состоятся контакты в Москве", — сказали в ведомстве.Ожидается, что в среду контактная группа проведет встречи в Лондоне и Париже. В рамках визитов предусмотрены встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Решение о создании контактной группы приняли участники саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, который состоялся 11 ноября в Эр-Рияде.В нее вошли министры иностранных дел Турции, Индонезии, Нигерии, Иордании, Египта, Катара и Саудовской Аравии.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в секторе Газа. Город Газу окружили сухопутные силы, а анклав фактически разделен на южную и северную части.

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