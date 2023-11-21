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МИД Турции: контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве - РИА Новости, 21.11.2023
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09:21 21.11.2023 (обновлено: 10:03 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/gaza-1910729132.html
МИД Турции: контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве
МИД Турции: контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве - РИА Новости, 21.11.2023
МИД Турции: контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве
Контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа сегодня проведет переговоры в Москве, сообщили в Министерстве иностранных дел Турции. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:21
2023-11-21T10:03
в мире
турция
москва
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
индонезия
хакан фидан
лига арабских государств
оон
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АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа сегодня проведет переговоры в Москве, сообщили в Министерстве иностранных дел Турции."Основной целью контактной группы является скорейшее объявление прекращения огня и доставка гуманитарной помощи в Газу. &lt;...&gt; С этой целью будет осуществлен ряд визитов, в частности, к постоянным членам Совета Безопасности ООН. Вчера группа совершила свой первый визит в Пекин. Они встретились с министром иностранных дел КНР. Сегодня состоятся контакты в Москве", — сказали в ведомстве.Ожидается, что в среду контактная группа проведет встречи в Лондоне и Париже. В рамках визитов предусмотрены встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Решение о создании контактной группы приняли участники саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, который состоялся 11 ноября в Эр-Рияде.В нее вошли министры иностранных дел Турции, Индонезии, Нигерии, Иордании, Египта, Катара и Саудовской Аравии.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в секторе Газа. Город Газу окружили сухопутные силы, а анклав фактически разделен на южную и северную части.
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в мире, турция, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, индонезия, хакан фидан, лига арабских государств, оон
В мире, Турция, Москва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Индонезия, Хакан Фидан, Лига арабских государств, ООН
МИД Турции: контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве

МИД Турции: контактная группа по Газе рассчитывает провести переговоры в Москве

© AFP 2023 / MAHMUD HAMSРазрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа
Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа
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АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа сегодня проведет переговоры в Москве, сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.
"Основной целью контактной группы является скорейшее объявление прекращения огня и доставка гуманитарной помощи в Газу. <...> С этой целью будет осуществлен ряд визитов, в частности, к постоянным членам Совета Безопасности ООН. Вчера группа совершила свой первый визит в Пекин. Они встретились с министром иностранных дел КНР. Сегодня состоятся контакты в Москве", — сказали в ведомстве.
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Ожидается, что в среду контактная группа проведет встречи в Лондоне и Париже. В рамках визитов предусмотрены встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Решение о создании контактной группы приняли участники саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, который состоялся 11 ноября в Эр-Рияде.
В нее вошли министры иностранных дел Турции, Индонезии, Нигерии, Иордании, Египта, Катара и Саудовской Аравии.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в секторе Газа. Город Газу окружили сухопутные силы, а анклав фактически разделен на южную и северную части.
 
В миреТурцияМоскваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИндонезияХакан ФиданЛига арабских государствООН
 
 
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