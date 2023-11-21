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Главы МИД семи стран создали контактную группу по Газе - РИА Новости, 21.11.2023
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07:03 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/gaza-1910715740.html
Главы МИД семи стран создали контактную группу по Газе
Главы МИД семи стран создали контактную группу по Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Главы МИД семи стран создали контактную группу по Газе
Министры иностранных дел семи стран создали контактную группу по Газе, в рамках дипломатического тура намерены посетить Москву, сообщил глава МИД Турции Хакан... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:03
2023-11-21T07:03
израиль
турция
россия
хакан фидан
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 21 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел семи стран создали контактную группу по Газе, в рамках дипломатического тура намерены посетить Москву, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан."Была создана контактная группа в составе семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия). В число этих стран входит и Турция. Она начала свою деятельность. Сегодня она была в Китае, завтра (21 ноября) в Москве. Я не смог поехать, потому что сегодня был здесь (в парламенте), но мы будем там завтра и в следующих поездках", - приводит слова министра газета Star.Уточняется, что в среду министр иностранных дел Хакан Фидан отправится в Лондон и Париж для участия во встречах с контактной группой.Ранее турецкий МИД сообщил о проведении политических консультаций между Турцией и Россией в Москве 21 ноября на уровне замминистров иностранных дел.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231121/peremirie-1910712839.html
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израиль, турция, россия, хакан фидан, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Турция, Россия, Хакан Фидан, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Главы МИД семи стран создали контактную группу по Газе

Глава МИД Турции Фидан: семь стран создали контактную группу по Газе

© AP Photo / Bilal HusseinМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Bilal Hussein
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 21 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел семи стран создали контактную группу по Газе, в рамках дипломатического тура намерены посетить Москву, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«
"Была создана контактная группа в составе семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия). В число этих стран входит и Турция. Она начала свою деятельность. Сегодня она была в Китае, завтра (21 ноября) в Москве. Я не смог поехать, потому что сегодня был здесь (в парламенте), но мы будем там завтра и в следующих поездках", - приводит слова министра газета Star.
Уточняется, что в среду министр иностранных дел Хакан Фидан отправится в Лондон и Париж для участия во встречах с контактной группой.
Ранее турецкий МИД сообщил о проведении политических консультаций между Турцией и Россией в Москве 21 ноября на уровне замминистров иностранных дел.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильТурцияРоссияХакан ФиданВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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