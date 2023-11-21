Британия не планирует возвращаться к обсуждению статуса Фолклендов
Express: власти Британии не планируют обсуждать с Милеем статус Фолклендов
Вид на Фолклендские острова. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Великобритания не планирует возвращаться к вопросу принадлежности Фолклендских островов, несмотря на заявления новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея о намерении вернуть территории, сообщает газета Express.
"Это давно решенный вопрос, возвращаться к нему не планируется. Положение Фолклендских островов было определено уже давно, оно не будет изменено", - цитирует издание официального представителя премьера Великобритании. Как пишет газета, Милей ранее заявлял, что планирует рассмотреть различные варианты, как можно вернуть Фолклендские острова дипломатическими путями. Одним из способов он считает реализацию решения, подобному передаче Гонконга Китаю в 1997 году, сказано в статье.
Президентом Аргентины избран крайне правый политик Милей. По итогам подсчета 86,59% голосов он побеждает с 55,95%. Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.
В 2013 годах на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.