Глава ФНС тремя словами объяснил налоговые претензии к блогерам
Глава ФНС назвал претензии налоговой к блогерам "проблемой быстрого роста"
Приложение "Налоги ФЛ". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Быстрый рост аудитории у блогеров стал причиной проблем с неуплатой налогов, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью РБК.
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"С моей точки зрения, одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста", — сказал он.
По словам руководителя службы, "ребята росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией".
Как отметил Егоров, проверок по политическим причинам не было. Те, кто предоставил нужные ФНС данные, продолжают работать, резюмировал он.
В середине 2023 года несколько известных блогеров оказались под следствием по делам о неуплате налогов. Так, по данным СК, автор "учебных курсов" и тренинг-марафонов Елена Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от этой деятельности, "не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ". По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы в казну свыше 918 миллионов рублей.
Также, ФНС обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов рублей. На Чекалину и ее супруга Артема заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от выплат в бюджет через схему с неправомерным использованием упрощенной системы налогообложения, второе — отмывания денег в особо крупном размере.
В середине 2023 года несколько известных блогеров оказались под следствием по делам о неуплате налогов. Так, по данным СК, автор "учебных курсов" и тренинг-марафонов Елена Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от этой деятельности, "не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ". По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы в казну свыше 918 миллионов рублей.
Также, ФНС обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов рублей. На Чекалину и ее супруга Артема заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от выплат в бюджет через схему с неправомерным использованием упрощенной системы налогообложения, второе — отмывания денег в особо крупном размере.