https://ria.ru/20231121/fns-1910746377.html

Глава ФНС тремя словами объяснил налоговые претензии к блогерам

Глава ФНС тремя словами объяснил налоговые претензии к блогерам - РИА Новости, 21.11.2023

Глава ФНС тремя словами объяснил налоговые претензии к блогерам

Быстрый рост аудитории у блогеров стал причиной проблем с неуплатой налогов, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью РБК. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:47

2023-11-21T10:47

2023-11-21T11:25

россия

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746133010_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fac193c28422159bfa47590f573389c4.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Быстрый рост аудитории у блогеров стал причиной проблем с неуплатой налогов, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью РБК. "С моей точки зрения, одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста", — сказал он.По словам руководителя службы, "ребята росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией".Как отметил Егоров, проверок по политическим причинам не было. Те, кто предоставил нужные ФНС данные, продолжают работать, резюмировал он.В середине 2023 года несколько известных блогеров оказались под следствием по делам о неуплате налогов. Так, по данным СК, автор "учебных курсов" и тренинг-марафонов Елена Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от этой деятельности, "не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ". По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы в казну свыше 918 миллионов рублей.Также, ФНС обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов рублей. На Чекалину и ее супруга Артема заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от выплат в бюджет через схему с неправомерным использованием упрощенной системы налогообложения, второе — отмывания денег в особо крупном размере.

https://ria.ru/20230512/blogery-1871185134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф), общество