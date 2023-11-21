Рейтинг@Mail.ru
Глава ФНС тремя словами объяснил налоговые претензии к блогерам - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 21.11.2023 (обновлено: 11:25 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/fns-1910746377.html
Глава ФНС тремя словами объяснил налоговые претензии к блогерам
Глава ФНС тремя словами объяснил налоговые претензии к блогерам - РИА Новости, 21.11.2023
Глава ФНС тремя словами объяснил налоговые претензии к блогерам
Быстрый рост аудитории у блогеров стал причиной проблем с неуплатой налогов, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью РБК. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:47
2023-11-21T11:25
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746133010_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fac193c28422159bfa47590f573389c4.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Быстрый рост аудитории у блогеров стал причиной проблем с неуплатой налогов, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью РБК. &quot;С моей точки зрения, одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста&quot;, — сказал он.По словам руководителя службы, "ребята росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией".Как отметил Егоров, проверок по политическим причинам не было. Те, кто предоставил нужные ФНС данные, продолжают работать, резюмировал он.В середине 2023 года несколько известных блогеров оказались под следствием по делам о неуплате налогов. Так, по данным СК, автор "учебных курсов" и тренинг-марафонов Елена Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от этой деятельности, "не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ". По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы в казну свыше 918 миллионов рублей.Также, ФНС обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов рублей. На Чекалину и ее супруга Артема заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от выплат в бюджет через схему с неправомерным использованием упрощенной системы налогообложения, второе — отмывания денег в особо крупном размере.
https://ria.ru/20230512/blogery-1871185134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746133010_644:0:3375:2048_1920x0_80_0_0_85a9fc90c089e72811e5b39136bc3a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Глава ФНС тремя словами объяснил налоговые претензии к блогерам

Глава ФНС назвал претензии налоговой к блогерам "проблемой быстрого роста"

© РИА НовостиПриложение "Налоги ФЛ"
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости
Приложение "Налоги ФЛ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Быстрый рост аудитории у блогеров стал причиной проблем с неуплатой налогов, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью РБК.
«

"С моей точки зрения, одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста", — сказал он.

По словам руководителя службы, "ребята росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией".
Как отметил Егоров, проверок по политическим причинам не было. Те, кто предоставил нужные ФНС данные, продолжают работать, резюмировал он.

В середине 2023 года несколько известных блогеров оказались под следствием по делам о неуплате налогов. Так, по данным СК, автор "учебных курсов" и тренинг-марафонов Елена Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от этой деятельности, "не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ". По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы в казну свыше 918 миллионов рублей.

Также, ФНС обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на 311 миллионов рублей. На Чекалину и ее супруга Артема заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от выплат в бюджет через схему с неправомерным использованием упрощенной системы налогообложения, второе — отмывания денег в особо крупном размере.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Экономист объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров
12 мая, 06:41
 
РоссияДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала