https://ria.ru/20231121/fitso-1910806876.html
Парламент Словакии выразил доверие правительству Роберта Фицо
Парламент Словакии выразил доверие правительству Роберта Фицо - РИА Новости, 21.11.2023
Парламент Словакии выразил доверие правительству Роберта Фицо
Депутаты парламента Словакии во вторник выразили доверие правительству Роберта Фицо, следует из данных голосования, продемонстрированных в ходе трансляции... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:01
2023-11-21T14:01
2023-11-21T15:11
в мире
словакия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_d3190a3db16def8b0ed88dacbc507dc8.jpg
БРАТИСЛАВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты парламента Словакии во вторник выразили доверие правительству Роберта Фицо, следует из данных голосования, продемонстрированных в ходе трансляции заседания парламента.Премьер-министр Словакии Фицо 14 ноября представил депутатам парламента программное заявление под девизом "Жить лучше, спокойнее и безопаснее", которое определяет деятельность нового кабмина на период 2023-2027 годов, среди предложений содержится поддержка инициатив международного сообщества, которые могут привести к перемирию в украинском конфликте.Представив программное заявление, Фицо обратился к депутатам парламента с просьбой выразить доверие новому правительству. Из-за большого числа депутатов, желающих выступить на заседании парламента, обсуждение программного документа продолжалось три дня, до вечера 16 ноября, после чего было принято решение продолжить заседание 21 ноября.Во вторник большинство депутатов поддержали представленный документ и выразили доверие кабмину Фицо.“Парламент одобрил программное заявление правительства и выразил ему доверие”, - констатировал спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини по итогам голосования.На заседании во вторник присутствовало 143 депутата, за то, чтобы выразить доверие кабмину Фицо, проголосовали 78 из них.
https://ria.ru/20231026/sanktsii-1905338142.html
https://ria.ru/20231114/slovakiya-1909420672.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_228:0:1915:1265_1920x0_80_0_0_7b6e898a3c300ae97289e988e9ed0477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
Парламент Словакии выразил доверие правительству Роберта Фицо
Парламент Словакии выразил доверие правительству премьера Фицо
БРАТИСЛАВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты парламента Словакии во вторник выразили доверие правительству Роберта Фицо, следует из данных голосования, продемонстрированных в ходе трансляции заседания парламента.
Премьер-министр Словакии Фицо 14 ноября представил депутатам парламента программное заявление под девизом "Жить лучше, спокойнее и безопаснее", которое определяет деятельность нового кабмина на период 2023-2027 годов, среди предложений содержится поддержка инициатив международного сообщества, которые могут привести к перемирию в украинском конфликте.
Словакия не будет бездумно поддерживать санкции против России, заявил Фицо
Представив программное заявление, Фицо обратился к депутатам парламента с просьбой выразить доверие новому правительству. Из-за большого числа депутатов, желающих выступить на заседании парламента, обсуждение программного документа продолжалось три дня, до вечера 16 ноября, после чего было принято решение продолжить заседание 21 ноября.
Во вторник большинство депутатов поддержали представленный документ и выразили доверие кабмину Фицо.
“Парламент одобрил программное заявление правительства и выразил ему доверие”, - констатировал спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини
по итогам голосования.
На заседании во вторник присутствовало 143 депутата, за то, чтобы выразить доверие кабмину Фицо, проголосовали 78 из них.
Экс-премьер Словакии назвал Фицо "лжецом без совести"