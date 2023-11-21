Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о Всемирном фестивале молодежи в Сочи - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/festival-1910908034.html
Путин рассказал о Всемирном фестивале молодежи в Сочи
Путин рассказал о Всемирном фестивале молодежи в Сочи - РИА Новости, 21.11.2023
Путин рассказал о Всемирном фестивале молодежи в Сочи
Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодёжи, заявил, что сочинский фестиваль молодежи... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:48
2023-11-21T19:48
татьяна голикова
владимир путин
россия
сочи
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888122444_0:314:3077:2045_1920x0_80_0_0_52b9301bf8616710250dadbc089ac412.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодёжи, заявил, что сочинский фестиваль молодежи может помочь строительству многополярного мира, сможет консолидировать молодежь. "Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодёжь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами", - сказал президент в видеообращении. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, для участия в фестивале поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран.
https://ria.ru/20231121/festival-1910905043.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888122444_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b1789449f7c370351ce6515414cd816f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна голикова, владимир путин, россия, сочи, общество
Татьяна Голикова, Владимир Путин, Россия, Сочи, Общество
Путин рассказал о Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Путин: фестиваль молодёжи в Сочи поможет строительству справедливого мира

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМорской порт Сочи
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Морской порт Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодёжи, заявил, что сочинский фестиваль молодежи может помочь строительству многополярного мира, сможет консолидировать молодежь.
«
"Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодёжь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами", - сказал президент в видеообращении.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, для участия в фестивале поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме Россия
Голикова сообщила о готовности к проведению Всемирного фестиваля молодежи
Вчера, 19:35
 
Татьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссияСочиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала