https://ria.ru/20231121/festival-1910908034.html

Путин рассказал о Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Путин рассказал о Всемирном фестивале молодежи в Сочи - РИА Новости, 21.11.2023

Путин рассказал о Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодёжи, заявил, что сочинский фестиваль молодежи... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:48

2023-11-21T19:48

2023-11-21T19:48

татьяна голикова

владимир путин

россия

сочи

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодёжи, заявил, что сочинский фестиваль молодежи может помочь строительству многополярного мира, сможет консолидировать молодежь. "Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодёжь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами", - сказал президент в видеообращении. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, для участия в фестивале поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран.

https://ria.ru/20231121/festival-1910905043.html

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татьяна голикова, владимир путин, россия, сочи, общество