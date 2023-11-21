https://ria.ru/20231121/festival-1910905043.html

Голикова сообщила о готовности к проведению Всемирного фестиваля молодежи

Голикова сообщила о готовности к проведению Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 21.11.2023

Голикова сообщила о готовности к проведению Всемирного фестиваля молодежи

Россия готова к проведению Всемирного фестиваля молодежи, осталось отобрать делегатов — это самое сложное, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:35

2023-11-21T19:35

2023-11-21T19:43

россия

сочи

татьяна голикова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

общество

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия готова к проведению Всемирного фестиваля молодежи, осталось отобрать делегатов — это самое сложное, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы всегда готовы, несмотря на то, что это всегда очень сложный процесс. На все федеральные органы власти, на Росмолодежь, на дирекцию фестиваля, конечно, легла очень большая нагрузка, но тем не менее Сочи, "Сириус" ждет", - сообщила Голикова журналистам на открытии Дома молодежи на ВДНХ за 100 дней до старта Всемирного фестиваля молодежи. Она рассказала, что вчера прошло заседание организационного комитета под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, где подвели промежуточные итоги. "Готова программа, знаем сколько заявилось людей. И впереди самое сложная задача - это отобрать реальных делегатов нашего фестиваля", - сообщила вице-премьер. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. По данным Голиковой, для участия в фестивале поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран.

https://ria.ru/20231121/molodezh-1910902747.html

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россия, сочи, татьяна голикова, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, общество, выставка-форум "россия", сергей кириенко