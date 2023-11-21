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Минздрав Газы сообщил о начале эвакуации раненных из индонезийской больницы - РИА Новости, 21.11.2023
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00:09 21.11.2023 (обновлено: 00:23 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/evakuatsiya-1910699660.html
Минздрав Газы сообщил о начале эвакуации раненных из индонезийской больницы
Минздрав Газы сообщил о начале эвакуации раненных из индонезийской больницы - РИА Новости, 21.11.2023
Минздрав Газы сообщил о начале эвакуации раненных из индонезийской больницы
Представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра сообщил о начале эвакуации раненых из индонезийской больницы на юг анклава, пока вывезли около 100... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T00:09
2023-11-21T00:23
сектор газа
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
в мире
оон
хамас
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра сообщил о начале эвакуации раненых из индонезийской больницы на юг анклава, пока вывезли около 100 человек."Около 500 раненых находились в индонезийской больнице, включая тех, у кого серьезные и тяжелые травмы... Мы попытались вывести этих людей в координации с органами ООН и Красным крестом, на это потребовалось много времени, некоторые из пострадавших были эвакуированы в больницу "Аль-Наср" в Хан-Юнисе, сейчас в больнице остаются около 400 раненых", - заявил аль-Кудра телеканалу Al-Jazeera.Ранее офис координатора правительственной деятельности Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщил, что время для эвакуации жителей Газы на юг увеличили на четыре часа в понедельник, чтобы облегчить эвакуацию индонезийской больницы.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231120/evakuatsiya-1910686214.html
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сектор газа
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россия
восточный иерусалим
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сектор газа, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, в мире, оон, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сектор Газа, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, В мире, ООН, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Газы сообщил о начале эвакуации раненных из индонезийской больницы

Минздрав Газы сообщил о начале эвакуации из индонезийской больницы на юг анклава

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра сообщил о начале эвакуации раненых из индонезийской больницы на юг анклава, пока вывезли около 100 человек.
«
"Около 500 раненых находились в индонезийской больнице, включая тех, у кого серьезные и тяжелые травмы... Мы попытались вывести этих людей в координации с органами ООН и Красным крестом, на это потребовалось много времени, некоторые из пострадавших были эвакуированы в больницу "Аль-Наср" в Хан-Юнисе, сейчас в больнице остаются около 400 раненых", - заявил аль-Кудра телеканалу Al-Jazeera.
Ранее офис координатора правительственной деятельности Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщил, что время для эвакуации жителей Газы на юг увеличили на четыре часа в понедельник, чтобы облегчить эвакуацию индонезийской больницы.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Израиль увеличил время для эвакуации в Газе на четыре часа
Вчера, 21:48
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Операция по эвакуации россиян из сектора Газа продолжится, заявили в Кремле
Вчера, 12:27
 
Сектор ГазаИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинВ миреООНХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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