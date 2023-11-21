https://ria.ru/20231121/elektrichestvo-1910715475.html

В Красноярском крае 90 населенных пунктов остаются без электричества

В Красноярском крае 90 населенных пунктов остаются без электричества - РИА Новости, 21.11.2023

В Красноярском крае 90 населенных пунктов остаются без электричества

В Красноярском крае без света остаются 90 населенных пунктов, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T06:56

2023-11-21T06:56

2023-11-21T06:56

красноярский край

происшествия

россия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. В Красноярском крае без света остаются 90 населенных пунктов, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. Ранее управление МЧС по Красноярскому краю сообщило о сильном ветре 19 ноября в центральных и южных районах. Его порывы временами достигали ураганных 33 метров в секунду. В Красноярске ветер снес крыши и повалил деревья на 50 участках. В понедельник Минэнерго РФ сообщило, что порядка 50 тысяч человек в сибирских и южных регионах России оставались без электричества. Сильнее всего пострадали Кузбасс и Алтайский край. "Остаются отключенными 90 населенных пунктов. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 315 человек и 142 единицы техники ПАО "Россети Сибири" и АО "Красноярская региональная энергетическая компания", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что в 10 муниципальных образованиях зафиксированы срывы кровель и падения деревьев. Помощь в восстановительных работах оказывают бригады из Хакасии, Бурятии, Тувы.

https://ria.ru/20231120/nepogoda-1910485879.html

красноярский край

россия

красноярск

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красноярский край, происшествия, россия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии)